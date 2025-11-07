1942 – RIVER PLATE.

En La Bombonera, River Plate empata 2 a 2 con Boca Juniors, se consagra campeón del fútbol argentino y da la “vuelta olímpica” en el estadio de su clásico rival. Al doblete anotado por Bernardo Gandulla para el «xeneize» le respondió otro doblete de Adolfo Pedernera para el empate “millonario”.

1519 – HERNÁN CORTÉS. El conquistador español Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, capital del imperio Mexica, donde es recibido con honores por su gobernante, Moctezuma II, quien cree que se trata de un enviado del dios Quetzalcóatl. Moctezuma II murió asesinado siete meses después, luego de haber sido tomado como rehén y obligado a jurar lealtad al rey Carlos V de España.

1793 – MUSEO DEL LOUVRE. Se inaugura en París el Museo del Louvre con colecciones de arte de la antigua nobleza y de clases dirigentes que pasan a ser propiedad pública para ser expuestas al conjunto de la sociedad francesa. Fue un precedente y modelo para otros museos europeos. El Louvre tiene unas 35.000 obras en exposición y es uno de los museos más visitados del mundo.

1847 – BRAM STOKER. Nace en Clontarf, la zona residencial del norte de Dublín, el escritor y periodista irlandés Abraham “Bram” Stoker, autor de la célebre novela “Drácula”, que escribió en 1897. La novela, así como sus variaciones, fueron llevadas varias veces al cine, la televisión y el teatro.

1935 – ALAIN DELON. Nace en Sceaux (Altos del Sena, Francia) el actor francés Alain Delon, ícono del cine europeo de las décadas de 1960 y 1970. Filmó más de 50 películas, entre ellas A pleno sol (1959), Rocco y sus hermanos (1960), El gatopardo (1963), Adiós al amigo (1968) y Nuestra historia (1984).

1971 – LED ZEPPELIN. Sale a la venta Led Zeppelin IV, cuarto álbum de la banda británica de hard rock Led Zeppelin, que contiene “Escalera al cielo”, una de las canciones más populares del género rockero.

1980 – SEBASTIAN BATTAGLIA. Nace en la ciudad de Santa Fe el ex futbolista Sebastián Battaglia, quien se destacó como volante central de Boca Juniors. Es el jugador que más títulos ganó con el equipo “xeneize” con un total de 17. Dirigió al Boca campeón de la Copa Argentina 2019-2020 y la Copa de la Liga 2022.

2007 – MARIO SÁNCHEZ. A los 71 años muere en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz el actor, imitador y humorista Mario Sánchez, ganador de un premio Martín Fierro. Alcanzó popularidad en radio y televisión con sus personajes del «gaucho Barralde», Bartolito y Obdulio Piopio. Filmó una treintena de películas. Actuó en Operación Ja Ja y en Polémica en el bar, entre otros populares programas de televisión.

DÍA DEL URBANISMO. Se celebra el Día Mundial del Urbanismo para promover el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles en sintonía con el marco regional al que pertenecen.

DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL. Se celebra el Día del Trabajador Municipal en conmemoración de la fecha de 1959 en la que se creó la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina.

