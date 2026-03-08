DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA.



Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en conmemoración de la fecha de 1908 en la que 129 costureras y empleadas murieron en un incendio en la fábrica textil Cotton, en la ciudad estadounidense Nueva York, cuando hacían una huelga con permanencia en su lugar de trabajo para reclamar por sus derechos.

1885 – JUAN DE D. FILIBERTO. Nace en Buenos Aires el músico y compositor Juan de Dios Filiberto, autor de célebres tangos como Caminito, Malevaje y Clavel del aire. Se lo considera una figura clave para la consolidación del tango como género musical de fama mundial.

1941 – NACE PALITO ORTEGA. Nace en la ciudad tucumana de San Isidro de Lules el músico, compositor y actor Ramón “Palito” Ortega, quien ganó popularidad con sus canciones en los años ‘60, trabajó en más de 30 películas y vendió 28 millones de discos a lo largo de una carrera que lleva más de cinco décadas.

1971 – LA PELEA DEL SIGLO. El 8 de marzo, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el boxeador Muhammad Alí pierde por primera vez en su exitosa carrera al caer ante Joe Frazier por unanimidad de los jueces en la llamada “pelea del siglo”, una de las noches más recordadas de la historia del boxeo.

1983 – RONALD REAGAN. El presidente estadounidense Ronald Reagan califica a la Unión Soviética como “el imperio del mal” en medio de un clima de tensión con el bloque comunista en la Guerra Fría. Poco después, Reagan ordenó modernizar el sistema de defensa de su país ante eventuales ataques nucleares.

1999 – FALLECE BIOY CASARES. A la edad de 84 años muere en Buenos Aires el escritor Adolfo Bioy Casares, ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes y el Miguel de Cervantes de 1990. Renovador del género fantástico, es uno de los autores más importantes de la literatura en español.

2004 – ESTRENO PADRE CORAJE. El Canal 13 de Buenos Aires emite el primer capítulo de la telenovela Padre Coraje, protagonizada por Facundo Arana y Nancy Dupláa, ganadora del Martín Fierro 2004.

2012 – HISTÓRICA MOVILIZACIÓN. Unos 100.000 hinchas de San Lorenzo de Almagro se reúnen en la Plaza de Mayo para pedir que se tomen las medidas necesarias para lograr la vuelta de la sede del club al barrio de Boedo, en el lugar que ocupaba el antiguo estadio Gasómetro.

2014 – MALAYSIA AIRLINES. En el océano Índico desaparece el vuelo NH370 de Malaysia Airlines, en el que viajaban 239 personas entre tripulación y pasajeros, uno de los siniestros más misteriosos de la historia de la aviación comercial. En junio de 2015 se hallaron restos del avión en la isla Reunión, al este de Madagascar, y otras partes aparecieron en las costas de Mozambique en febrero de 2016.

NUEVAREGION.COM + TELAM