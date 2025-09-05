1943 – NACE ROGER WATERS.

Nace en la localidad de Great Bookham (Inglaterra, Reino Unido) el músico, compositor y bajista británico Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, una de las más influyentes y aclamadas de la historia del rock con más de 270 millones de discos vendidos.

1522 – JUAN S. ELCANO. Llega al puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España) la nao Victoria comandada por el español Juan Sebastián Elcano con 17 tripulantes luego de completar la primera expedición marina en dar la vuelta al mundo. Elcano reemplazó al jefe de la expedición, el portugués Hernando de Magallanes, quien había muerto en medio de la travesía que demostró la redondez de la Tierra.

1822 – BANCO PROVINCIA. Comienza a operar el Banco de Buenos Aires, antecedente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el primer banco de América Latina. Imprimió el primer billete de moneda nacional. En 1856 otorgó el primer crédito hipotecario del país. Su cartera de créditos ronda actualmente los 70.000 millones de pesos.

1906 – FEDERICO LELOIR. Nace en París el médico y farmacéutico Luis Federico Leloir, ganador del Premio Nobel de Química en 1970 por el descubrimiento de los procesos bioquímicos básicos para la vida.

1921 – DARDO ROCHA. A los 83 años muere en Buenos Aires el abogado y político Dardo Rocha, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1881 y 1884, lapso en el que fundó las ciudades de Necochea, La Plata, Coronel Vidal, Pehuajó y Tres Arroyos. Fue el primer rector de la Universidad de La Plata.

1930 – HIPÓLITO YRIGOYEN. Un golpe de Estado liderado por el general José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen, la primera interrupción del orden constitucional desde 1853. El golpe dio paso a la llamada “década infame” de la historia política de la Argentina.

1946 -ÁNGEL CAPPA. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el exfutbolista y entrenador Ángel Cappa, quien fue DT de River Plate, Racing Club, Huracán y Banfield, entre otros equipos.

1963 – BLAS GIUNTA. Nace en Buenos Aires el exfutbolista, quien se destacó como volante de marca símbolo de Boca Juniors, con el que ganó seis títulos en la década de 1990. Con la selección argentina fue campeón de la Copa América de 1991. También jugó en San Lorenzo y Platense.

1972 – JOHAN CRUYFF. El mediocampista neerlandés Johan Cruyff, una de las leyendas del fútbol mundial, juega por primera y única vez en Argentina. Fue en el partido en el que marcó el gol del Ajax en el empate 1-1 con Independiente en el estadio Libertadores de América por la Copa Intercontinental. El gol “rojo” lo marcó Dante Mircoli.

1979 – DERECHOS HUMANOS. Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegan a Buenos Aires en una misión en la que durante 14 días visitó cuarteles y centros ilegales de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que documentaron la tortura y la desaparición forzada de personas durante la dictadura. Su informe de 1980 fue aportado al juicio de 1985 a los jefes de las “juntas militares” por crímenes de lesa humanidad.

1992 – ROBERTO GRELA. A los 72 años muere en Buenos Aires el guitarrista y compositor de tangos Roberto Grela. Acompañó a intérpretes de la talla de Edmundo Rivero, Alberto Marino y Jorge Vidal.

1997 – LADY DI. Un millón de personas sale a las calles de Londres para acompañar los funerales de Diana Spencer, primera esposa del heredero de la corona británica, Carlos de Gales. Lady Di había fallecido una semana antes en un accidente automovilístico en París. Se calcula que unos 2.000 millones de espectadores de todo el mundo vieron por televisión los funerales, a los que asistieron personalidades de todo el mundo.

2007 – LUCIANO PAVAROTTI. A la edad de 71 años muere en la ciudad italiana de Módena el tenor Luciano Pavarotti, uno de los cantantes líricos más famosos del mundo y considerado entre los mejores de la historia. A lo largo de su carrera, ganó seis premios Grammy y dos Emmy.

NUEVAREGION.COM + TELAM