1973 – MARIO KEMPES.

Con la camiseta de Instituto de Córdoba debuta en la Primera División el delantero Mario Alberto Kempes. «El Matador» fue el máximo goleador del Mundial de Argentina ‘78. Brilló en Rosario Central, River Plate y en el Valencia español. El estadio mundialista de Córdoba lleva su nombre.

1958 – MARCELO ZLOTOGWIAZDA. Nace en Buenos Aires el periodista y economista Marcelo Zlotogwiazda, conductor de programas de radio y televisión y ganador de dos premios Martín Fierro y otros tantos Konex. Falleció el 15 de Octubre de 2019 y fue nototio Su Ultimo Deseo antes de partir.

1973 – YOM KIPUR. Tropas de Egipto y Siria atacan a Israel en medio del Yom Kipur (día de la expiación, el perdón y arrepentimiento sincero), la celebración más sagrada del judaísmo, con lo que se desata una guerra que duró hasta el alto el fuego impuesto el 26 de octubre de 1973.

1974 – BANFIELD. En el partido del Torneo Nacional 1974, Banfield aplasta con un 13 a 1 a Puerto Comercial de Ingeniero White, la más amplia goleada en la historia del fútbol profesional argentino.

1989 – BETTE DAVIS. Muere en París, a los 81 años, la actriz estadounidense Bette Davis, figura legendaria del cine de Hollywood que ganó dos premios Óscar y filmó más de 100 películas.

2020 – EDDIE VAN HALEN. A los 65 años, muere el músico neerlandés Eddie Van Halen, miembro fundador de la banda estadounidense de hard rock Van Halen y uno de los mejores guitarristas de la historia de ese género musical.

DÍA NACIONAL DEL CIRCO. Se celebra el Día Nacional del Circo en conmemoración del actor uruguayo José «Pepe» Podestá. Fue un acróbata y actor pionero de la actividad circense en la Argentina.

Efemérides del 6 de octubre.

