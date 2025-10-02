1992 – SINEAD O’CONNOR. La cantante irlandesa Sinead O’Connor rompe una foto del papa Juan Pablo II frente a las cámaras de canal NBC en repudio al abuso infantil.

“Soy una mujer irlandesa. Y soy una niña de la que abusaron. La única razón por la que abrí la boca para cantar fue para poder contar mi historia y para asegurarme de que alguien la escucharía”, declaró en un programa que estaban viendo millones de espectadores.

1226 – SAN FRANCISCO DE ASÍS. Muere en la comuna italiana de Asís, a la edad de 44 años, el religioso católico Giovanni di Pietro Bernardone, fundador de la Orden Franciscana y la de las Hermanas Clarisas junto con Clara de Asís. En 1228 fue canonizado como San Francisco de Asís.

1714 – REAL ACADEMIA. El rey Felipe V de España firma la cédula de creación de la Academia Española de la Lengua, el origen de la actual Real Academia Española. La iniciativa había sido impulsada por el marqués Juan Manuel Fernández Pacheco para seguir el ejemplo de la Academia Francesa.

1883 – NICOLÁS AVELLANEDA. Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el abogado, periodista y político Nicolás Avellaneda, presidente argentino entre 1874 y 1880, quien promovió la inmigración y la universidad pública.

1940 – NACHA GUEVARA. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata la actriz, bailarina, cantante y directora teatral Nacha Guevara (Clotilde Acosta), ganadora de dos premios Martín Fierro, otros tantos Konex, un ACE y un Grammy Latino.

1942 – ROBERTO PERFUMO. Nace en la localidad bonaerense de Sarandí el exfutbolista y ex entrenador Roberto Perfumo, apodado “El mariscal”, uno de los mejores defensores centrales de la historia del fútbol argentino. Jugó en la selección argentina y fue campeón con Racing Club y River Plate.

1954 – STEVIE RAY VAUGHAN. Nace en la ciudad de Dallas (Texas, EEUU) el músico y cantante estadounidense Stevie Ray Vaughan, considerado uno de los grandes guitarristas de blues. Desarrolló un sonido y estilo de fusión del blues con el rock basado en artistas como Albert King, Jimi Hendrix, Freddie King, Buddy Guy y Otis Rush.

2013 – TRAGEDIA LAMPEDUSA. Un barco que trasladaba emigrantes africanos desde Libia se hunde frente a la isla italiana de Lampedusa, en el mar Mediterráneo, lo que causó la muerte de más de 360 personas.

2015 – KUN AGUERO. El delantero Sergio “Kun” Agüero convierte en 20 minutos cinco de los seis tantos con los que el Manchester City goleó al Newcastle por 6-1 en partido de la Primera División del fútbol inglés.

DÍA DEL ODONTÓLOGO/A. Se celebra en América Latina el Día del Odontólogo en conmemoración de la fecha de 1917 en la que conformó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA)

NUEVAREGION.COM + TELAM