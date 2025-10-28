DÍA NACIONAL DEL ACEITERO.

Se celebra el Día Nacional del Aceitero, instituido en 1988 por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera.

Foto del 3 de Noviembre de 2019, celerando el Día del Aceitero en camping municipal de PGSM.

1911 – JOSEPH PULITZER. Muere en la ciudad de Charleston Harbor (Carolina del Sur, EEUU) el editor, empresario estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer, quien revolucionó la prensa escrita y es considerado pionero del «infotainment», la mezcla de información y entretenimiento en los periódicos. Creó el prestigioso premio de periodismo que lleva su apellido.

1930 – OMARA PORTUONDO. Nace en La Habana la cantante cubana,Omara Portuondo, una de las grandes representantes de la música caribeña. Ganó fama mundial junto a otros artistas cubanos en el documental Buena Vista Social Club, de Wim Wenders (1999). Ganó un Grammy Latino, entre otros premios. Grabó más de 30 discos.

1950 – MIGUEL RUGILO. El arquero de Velez Sarsfield Miguel Rugilo se convierte en el primero en atajar dos penales en un mismo partido en el fútbol argentino al detener los ejecutados para River Plate por el uruguayo Luis Castro y Félix Lousteau, en partido que concluyó con un empate 0-0.

1969 – VICECOMODORO MARAMBIO. Se funda en la Antártida la base aérea argentina Vicecomodoro Marambio con el fin de promover la investigación científica y la cooperación internacional en el continente antártico.

1971 – WINONA RYDER. Nace en la ciudad de Winona (Minnesota, EEUU) la actriz estadounidense Winona Ryder (Winona Laura Horowitz), ganadora de un premio Globo de Oro, quien actuó en más de 50 películas. Destacó por su papel en la exitosa serie televisiva Stranger things.

1986 – RIVER PLATE. En el estadio Monumental de Buenos Aires, el Club Atlético River Plate se consagra por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América al vencer al América de Cali colombiano por 1-0 con gol del delantero Juan Gilberto Funes. River venía de ganar por 2-1 el partido de ida en Colombia, con goles de Funes y Norberto Alonso, mientras que el paraguayo Roberto Cabañas marcó para el América.

2001 – JUAN R. RIQUELME. Boca Juniors vende al volante ofensivo Juan Román Riquelme al Barcelona español en una operación por 26 millones de dólares. El pase se concretó a mediados de 2002.

2002 – EMANUEL GINOBILI. El basquetbolista argentino Emanuel Ginobili debuta en la Asociación Nacional de Basquetball (NBA) de Estados Unidos con la camiseta de San Antonio Spurs, en partido con victoria ante Los Ángeles Lakers por 87-82. A lo largo de su carrera, “Manu” Ginobili ganó cuatro campeonatos de la NBA.

2009 – ASIGNACIÓN UNIVERSAL. Entra en vigencia la Asignación Universal por Hijo, como se llama al seguro social que cobran los trabajadores desocupados o que ganan menos de un salario mínimo por cada uno de sus hijos menores de edad o con discapacidad.

DIA MUNDIAL LUCHA CONTRA EL ACV. Se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular, instituido por la Organización Mundial de la Salud para promover la prevención de esta grave afección, que representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel global.

NUEVAREGION.COM + TELAM