1998 – CARLOS BIANCHI.

El director técnico Carlos Bianchi gana su primer título con Boca Juniors en partido con empate 0-0 ante Independiente en el estadio La Bombonera. Comienza así el ciclo más exitoso en la historia del club “xeneize” y del entrenador y exfutbolista surgido en Vélez Sarsfield.

1832 – LOUISA MAY ALCOTT. Nace en la ciudad de Germantown la escritora estadounidense Louisa May Alcott, autora de la célebre novela Mujercitas. Promovió la abolición de la esclavitud y el voto femenino en Estados Unidos. Con pseudónimo de A. M. Barnard escribió novelas y relatos en los que se tratan temas tabúes para la época como el adulterio y el incesto.

1899 – BARCELONA FC. Se funda el Barcelona Fútbol Club español en la capital de Cataluña, uno de los más importantes del mundo y donde habrán de jugar los dos mejores jugadores argentinos: Diego Maradona y Lionel Messi, entre otros astros internacionales del balompié. Juan Román Riquelme y Javier Saviola también vistieron la camiseta “blaugrana”.

1933 – JOHN MAYALL. Nace en la ciudad inglesa de Macclesfield el músico y cantante británico John Mayall, considerado uno de los guitarristas más virtuosos en la historia del blues.

1946 – JUAN A. BADÍA. Nace en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía el locutor y conductor Juan Alberto Badía, creador de ciclos musicales en radio y televisión que dieron gran impulso al rock nacional.

1946 – SILVIO RODRÍGUEZ. Nace en la ciudad de San Antonio de los Baños (Cuba) el músico y cantautor Silvio Rodríguez, exponente de la Nueva Trova cubana y autor de clásicos como Unicornio, Ojalá y La era está pariendo un corazón.

1947 – PALESTINA. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la resolución 181, en la que recomienda dividir la Palestina administrada por el Reino Unido en dos estados: uno árabe-palestino y otro judío.

1969 – ALMENDRA. Se publica Almendra, el primer disco de la banda argentina de rock homónima y también el primero de la carrera de Luis Alberto Spinetta, una de las grandes figuras del género.

1984 – PAZ Y AMISTAD. Argentina y Chile firman en Ciudad del Vaticano el tratado de paz y amistad que pone fin al conflicto por la soberanía de islas en el Canal de Beagle, en el extremo sur del continente americano, por el que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977.

2001 – GEORGE HARRISON. A la edad de 58 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el músico y compositor británico George Harrison, guitarrista de la célebre banda de rock The Beatles, para la que compuso las populares canciones I Need You, Taxman, While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun, entre otras.

2008 – ULISES DUMONT. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el actor de cine, teatro y televisión Ulises Dumont, protagonista de reconocidas películas como “Tiempo de revancha” y “No habrá más penas ni olvido”.

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Declarado en 2005 para reconocer a las mujeres que a título individual o colectivo trabajan en favor del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

NUEVAREGION.COM + TELAM