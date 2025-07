2000 – RENÉ FAVALORO. A la edad de 77 años se suicida en Buenos Aires el médico, cardiocirujano y educador René Favaloro, reconocido en todo el mundo por haber desarrollado el bypass coronario con empleo de la vena safena.

«En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir” en la Fundación Favaloro, había dicho. El PAMI le retenía pagos por grandes montos a la Fundación Favoloro. La historia cuenta que en ese tiempo estaba administrado (en Buenos Aires) por unos funcionarios de apellidos Larreta y Vidal… y los pasillos relatan que solicitaban «retornos» para liberar los pagos. Favaloro ya no está, los funcionarios habrían hecho carrera política.

1890 – VINCENT VAN GOGH. A la edad de 37 años muere en la comuna francesa de Auvers-sur-Oise el pintor neerlandés Vincent Van Gogh, uno de los principales exponentes del postimpresionismo.

1904 – RICARDO BALBÍN. Nace en Buenos Aires el abogado y político Ricardo Balbín, una de las figuras prominentes de la Unión Cívica Radical, a la que presidió entre 1959 (en aquel entonces como Unión Cívica Radical del Pueblo) hasta su muerte en septiembre de 1981. Fue candidato radical a presidente de la Nación en las elecciones de 1951,1958 y 1973.

1958 – JUAN A. FERREYRA. Nace en Buenos Aires el cantante y guitarrista Juan Antonio Ferreyra, popularmente conocido como JAF, quien grabó una veintena de discos y formó parte de la banda de hard rock Riff, junto a Pappo (Norberto Napolitano).

1963 – DIARIO CRÓNICA. Se publica la primera edición del diario Crónica, fundado por el fotógrafo, periodista y empresario teatral Héctor Ricardo García. Comenzó con una tirada de 5.000 ejemplares en ediciones vespertinas de lunes a sábado. Luego se añadió una edición matutina todos los días de la semana.

1966 – BASTONES LARGOS. La Policía Federal desaloja violentamente a cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires ocupadas por estudiantes, profesores y graduados que rechazaban la decisión de la dictadura del general Juan Carlos Onganía de anular el régimen de gobierno académico. La “Noche de los bastones largos” provocó la emigración de decenas de académicos, entre ellos César Milstein, Premio Nobel de Medicina 1984.

1981 – LA BODA MÁS VISTA. El príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer, más conocida como Lady Di, se casan en la catedral de San Pablo en Londres, ceremonia que fue transmitida por televisión a todo el mundo y se calcula que vieron unos 750 millones de personas.

1986 – ALFONSÍN Y SARNEY. Los presidentes argentino, Raúl Alfonsín, y brasieño,José Sarney, firman acuerdos de integración, entre ellos los protocolos de comercio de bienes de capital y confianza mutua en el desarrollo de la tecnología nuclear, que se constituirán en la base del Mercosur, bloque que además incluye a Paraguay y Uruguay.

2023 – CULTURA NACIONAL. Se celebra el Día de la Cultura Nacional en conmemoración de la fecha de 1957 en la que falleció el escritor, dramaturgo y profesor universitario Ricardo Rojas.

2023 – VALORES HUMANOS. Se celebra el Día Nacional de los Valores Humanos, instituido en 2003 por la ley 25.787 para promover el respeto, la tolerancia, la decencia y la dignificación moral y espiritual de las personas.

