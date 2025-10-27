2007 – CRISTINA FERNÁNDEZ Priejmra mujer Presidente de Argentina

La abogada y legisladora peronista Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la primera mujer elegida Presidente de la Nación, al ganar las elecciones presidenciales con el 45,29 % de los votos con la fórmula del Frente de Todos, acompañada por el radical Julio Cobos como candidato a vicepresidente.

1908 – ARTURO FRONDIZI. Nace en la ciudad correntina de Paso de los Libres el abogado, periodista y político Arturo Frondizi, presidente de la Nación entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de estado militar. Fundó el Movimiento de Integración y Desarrollo.

1933 – GARRINCHA. Nace en la ciudad brasileña de Magé el ex futbolista Garrincha (Manuel Francisco Dos Santos), extraordinario delantero que fue considerado “el mejor gambeteador del mundo” y tan popular como su coetáneo Pelé. Fue campeón con la selección de Brasil en los de Suecia 1958 y Chile 1962.

1941 – PACHO O´DONNELL. Nace en Buenos Aires el escritor, médico psiquiatra e historiador Mario Ernesto “Pacho” O’Donnell, primer presidente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Escribió la serie “La historia argentina que no nos contaron”, que incluye los ensayos “El grito sagrado” y “Los héroes malditos», entre otros.

1951 – JUAN M. FANGIO. El piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio gana con la escudería italiana Alfa Romeo el Gran Premio de España en el circuito de Pedralbes, con lo que obtiene su primer título mundial de Fórmula 1. Además fue campeón mundial de la categoría en 1954, 1955, 1956 y 1957.

1955 – BILL GATES. Nace en la ciudad de Seattle (Washington, EEUU) el empresario, informático y filántropo estadounidense Bill Gates (William Henry Gates III), cofundador del gigante Microsoft y uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo.

1958 – JUAN XXIII. El patriarca de Venecia Angelo Giuseppe Roncalli, de 77 años, es elegido papa. El sucesor de Pío XII adopta el nombre de Juan XXIII y fue el artífice del Concilio Vaticano II, el debate ecuménico que transformó a la Iglesia católica en el siglo XX.

1963 – EROS RAMAZZOTTI. Nace en Roma el cantautor italiano Eros Ramazzotti (Eros Luciano Walter Ramazzotti), quien lleva vendidos más de 65 millones de discos en todo el mundo.

1967 – JULIA ROBERTS. Nace en la ciudad de Smyrna (Georgia, EEUU) la actriz estadounidense Julia Fiona Roberts, quien lleva ganados 37 premios, entre ellos un Óscar y tres Globo de Oro. Lleva filmadas 50 películas, entre ellas las taquilleras Pretty Woman y Notting Hill.

1973 – LUIS A. SPINETTA. A la edad de 23 años, el músico y cantautor presenta su disco solista Artaud, considerado la cumbre del rock argentino. Fue durante un concierto luego de la disolución de la banda Pescado Rabioso, liderada por “el flaco” Spinetta.

1974 – JOAQUÍN PHOENIX. Nace en San Juan de Puerto Rico el actor estadounidense Joaquín Phoenix, ganador de un premio Óscar por su papel protagónico en la película “Joker”. También ganó dos Globo de Oro y un Grammy, entre otros premios.

DÍA DE LA ANIMACIÓN. Se celebra el Día Mundial de la Animación en conmemoración de la primera proyección pública del Théâtre Optique (Teatro Óptico), de Émile Reynaud en el Museo Grevin de París en 1892, precursor de la cinematografía de animación

NUEVAREGION.COM + TELAM