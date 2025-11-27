1820 – FRIEDRICH ENGELS.

Nace en la ciudad alemana de Barmen el filósofo, historiador, periodista y teórico comunista Friedrich Engels, quien junto a su amigo Carlos Marx escribió «El Manifiesto del Partido Comunista», de 1848.

1932 – GATO BARBIERI. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el saxofonista Leonardo “Gato” Barbieri, artífice de una revolución en el papel del saxo en el jazz. Compuso la banda de sonido del filme «Último tango en París» (1972), dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada por Marlon Brando y María Schneider.

1973 – INDEPENDIENTE CAMPEÓN. Con la dirección técnica Roberto Ferreiro, el Club Atlético Independiente gana su primera Copa Intercontinental al derrotar al Juventus de Italia por 1 a 0 con gol del volante ofensivo Ricardo Bochini a falta de 10 minutos para el final del partido disputado en el estadio Olímpico de Roma.

1976 – LUCÍA PUENZO. Nace en Buenos Aires la cineasta, guionista y escritora Lucía Puenzo, ganadora de un premio Globo de Oro y cinco Cóndor de Plata, directora de filmes como «XXY», «Wakolda» y «El niño pez».

1999 – JOSÉ L. CHILAVERT. El paraguayo José Luis Chilavert se convierte en el primer arquero en el fútbol mundial en convertir tres goles en un mismo partido. Fue en la goleada de Vélez Sarsfield por 6 a 1 a Ferro Carril Oeste.

2000 – BOCA CAMPEÓN. Con Carlos Bianchi en la dirección técnica, Boca Juniors gana la Copa Intercontinental 2000 al vencer por 2 a 1 a Real Madrid español en Tokio con dos goles de Martín Palermo. El lateral brasileño Roberto Carlos descontó para el conjunto “merengue”.

2007 – JUAN GELMAN. El poeta y periodista Juan Gelman gana el Premio Cervantes, el más importante de literatura hispana.

2010 – LESLIE NIELSEN. A la edad de 84 muere en la ciudad de Fort Lauderdale (Florida, EEUU) el actor y comediante canadiense Leslie Nielsen, famoso por sus papeles en los films de humor absurdo “La Pistola Desnuda” y Airplane y «¿Dónde está el piloto?».

2014 – ROBERTO G. BOLAÑOS. A la edad de 85 años muere en la ciudad de Cancún (Quintana Roo, México), el actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, apodado “Chespirito”, quien alcanzó gran popularidad gracias a personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado.

2016 – TRAGEDIA CHAPECOENSE. El avión donde viaja el plantel del club Chapecoense de Brasil para disputar con el Atlético Nacional colombiano una final de la Copa Sudamericana se estrella cerca de la ciudad de Medellín, la peor tragedia deportiva ocurrida en Sudamérica. Murieron 71 personas entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y personal de la firma LaMia, dueña de la aeronave.

