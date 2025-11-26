1942 – JIMI HENDRIX.

Nace en la ciudad de Seattle (Washington, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense Jimi Hendrix (James Marshall Hendrix), quien en una corta carrera se convirtió en uno de los guitarristas más destacados e influyentes en la historia del rock.

1788 – FACUNDO QUIROGA. Nace en la ciudad de La Rioja el político y militar Juan Facundo Quiroga, apodado “el tigre de los Llanos”, gobernador provisional riojano y uno de los protagonistas de las guerras civiles argentinas de la primera mitad del siglo XIX.

1887 – QUILMES A. CLUB. Un grupo de ingleses residentes en la ciudad bonaerense de Quilmes funda el Quilmes Rovers Athletic Club, el nombre original del “Cervecero”, decano del fútbol argentino. Quilmes obtuvo su único campeonato de Primera División en 1978, cuando ganó el torneo Metropolitano de ese año.

1895 – ORTIZ DE MONTOYA. Nace en la ciudad de Paraná la maestra y profesora entrerriana Celia Ortiz de Montoya, primera doctora en Pedagogía de la Argentina y pionera de la renovación de la enseñanza en la década de 1930.

1940 – BRUCE LEE. Nace en la ciudad de San Francisco (California, EEUU) el actor y cineasta estadounidense Bruce Lee (Lee Jun-Fan), maestro en artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos e ícono de la cultura pop del siglo XX. Protagonizó seis películas, ocho series de televisión y 27 videojuegos de artes marciales.

1960 – INDEPENDIENTE CAMPEÓN. Pese a perder por 1 a 0 ante Atlanta en la última jornada del torneo Metropolitano, el Club Atlético Independiente se consagra campeón gracias al favor de Racing Club, su clásico rival, que derrotó al escolta Argentinos Juniors por 4 a 1.

2004 – DAVID RATTO. A la edad de 70 años muere en Buenos Aires el publicista David Ratto, artífice de la campaña electoral que llevó al radical Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación en las elecciones de 1983, que pusieron fin a los siete años de la última dictadura cívico militar.

2011 – KEN RUSSELL. Muere en el condado inglés de Hampshire, a la edad de 84 años, el cineasta británico Ken Russell, director del filme Tommy (1975), basado en la ópera-rock de la célebre banda de rock The Who.

2016 – COPA DAVIS. El equipo argentino de tenis, comandado por Daniel Orsanic, gana por primera vez la Copa Davis al vencer por 3 a 2 a Croacia en el estadio Zagreb Arena de la capital croata.

DIA DEL TRABAJADOR PREVISIONAL. Se celebra el Día del Trabajador Previsional en memoria de la fecha de 1943 en la que se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo del por entonces coronel Juan Domingo Perón.

NUEVAREGION.COM + Télam