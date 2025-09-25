ARMAS NUCLEARES.

Se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, instituido por la Organización de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2013.

1888 – THOMAS ELIOT. Nace en la ciudad estadounidense de Saint Louis el poeta, dramaturgo y ensayista Thomas Eliot, una de las grandes figuras de la poesía en idioma inglés. En 1948 recibió el Premio Nobel de Literatura por «su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna».

1898 – GEORGE GERSHWIN. Nace en la ciudad estadounidense de Nueva York el compositor George Gershwin, uno de los grandes renovadores de la música en el siglo XX al fusionar el jazz con la música clásica. Alcanzó la fama por obras como Rhapsody in Blue, Un americano en París y la ópera Porgy & Bess.

1937 – ARSENIO ERICO. Con la camiseta de Independiente, el delantero paraguayo Arsenio Erico se convierte en el primer jugador en marcar seis goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. Fue en la victoria del “rojo” por 7 a 1 ante Quilmes. Erico y Angel Labruna son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino con 295 tantos.

1945 – GAL COSTA. Nace en la ciudad de San Salvador de Bahía (Bahía, Brasil) la cantante brasileña Gal Costa (Maria da Graça Costa Penna Burgos), gran referente de la música popular de Brasil, quien lleva grabados 35 discos.

1969 – ABBEY ROAD. Se lanza en el Reino Unido el álbum Abbey Road, el duodécimo y último disco de estudio de la legendaria banda de pop rock británica The Beatles. La tapa del álbum inmortalizó a Lennon, McCartney, Starr y Harrison cruzando por una senda peatonal la calle Abbey, a las afueras de Londres, cerca del estudio donde se grabó el disco.

1973 – VUELO SUPERSÓNICO. El avión supersónico Concorde realiza el cruce del océano Atlántico en tiempo record: tardó 3 horas y 32 minutos en volar desde Washington a París. Hizo el trayecto a más de 1.500 kilómetros por hora, una velocidad inédita en vuelos comerciales.

1981 – SERENA WILLIAMS. Nace en la ciudad de Saginaw (Michigan, EEUU) la tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam de tenis femenino. Ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos y fue la tenista “número 1” del mundo durante 319 semanas.

2003 – ROBERT PALMER. A la edad de 54 años muere en París el músico, compositor y cantante británico Robert Palmer, famoso por su versatilidad en gran variedad de géneros musicales, como el funk, blues, jazz y bossa nova. Con la banda The Mandrakes, teloneó conciertos de Jimmi Hendrix y de las bandas Fleetwood Mac y The Who.

2008 – PAUL NEWMAN. Muere en el pueblo de Westport (Connecticut, EEUU), a la edad de 83 años, el actor y director de cine estadounidense Paul Newman, ganador de tres premios Óscar y otros tantos Globos de Oro. Filmó 65 películas, entre ellas las taquilleras Ausencia de malicia, El golpe y Butch Cassidy.

NUEVAREGION.COM + TELAM