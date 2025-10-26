1959 – EVO MORALES.

Nace en la localidad boliviana de Orinoca el sindicalista y político Evo Morales, primer presidente aymara en la historia de Bolivia. Ejerció la jefatura del estado entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, cuando renunció en medio de protestas y enfrentamientos por presunto fraude electoral en un clima de golpe de estado.

1813 – ASAMBLEA AÑO XIII. La Asamblea General Constituyente y Soberana de 1813, más conocida como Asamblea del Año XIII, declara la soberanía del pueblo y suprime los títulos de nobleza en las Provincias Unidas del Río de la Plata. También declaró que serán libres los hijos de esclavas encintas (“libertad de vientres”) y suprimió la tortura, entre otras decisiones.

1863 – FOOTBALL ASSOCIATION. Los delegados de doce clubes de distintos barrios de Londres se reúnen en la taberna Freemason ‘s para fundar The Football Association, la primera asociación de la historia del fútbol. Dictó el primer reglamento del popular deporte y se dedicó a organizar campeonatos.

1909 – DANTE QUINTERNO. Nace en Buenos Aires el guionista, historietista y editor Dante Quinterno, productor y director de “Upa en apuros” (1942), el primer dibujo animado en colores de Argentina. Además creó al indio Patoruzú, el playboy Isidoro Cañones y Don Fierro, entre otros populares personajes de historietas que marcaron un hito en la historia del cómic argentino.

1942 – MILTON NASCIMENTO. Nace en Río de Janeiro el cantante, compositor y guitarrista brasileño Milton Nascimento, destacado por su obra de fusión de diversas tradiciones musicales regionales e internacionales. Es uno de los artistas más representativos de Sudamérica. Grabó más de 50 discos.

1965 – POLO SUR. Desde la base antártica General Belgrano, parte la primera expedición terrestre argentina hacia el Polo Sur, en la que participaron diez soldados del Ejército bajo el mando del coronel Jorge Edgar Leal. La expedición se llamó Operación 90, en referencia a los 90 grados de latitud sur que tiene el Polo Sur geográfico.

1965 – BEATLES. Los músicos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, miembros de la legendaria banda de pop rock The Beatles, son distinguidos con la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra.

1970 – FLORENCIA ROMANO. Nace en la ciudad de San Miguel de Tucumán la árbitro Florencia Romano, la primera mujer en dirigir un partido de fútbol profesional masculino en el país. Fue el 4 de abril de 1998, cuando arbitró el partido Victoriano Arenas – Muñiz en la Primera División D. Romano arbitró en los campeonatos sudamericanos femeninos de 2003 y 2006 y en la Copa Mundial Femenina de 2003.

1978 – LISANDRO ARISTIMUÑO. Nace en la ciudad rionegrina de Viedma el músico, compositor y cantante Lisandro Aristimuño, una de las voces más destacadas de la escena actual del rock argentino.

1984 – TERMINATOR. Se estrena en Estados Unidos el filme de ciencia ficción Terminator, basado en un cuento de Phillip W Dick, dirigido por James Cameron y protagonizado por el actor austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger. Fue la primera película de una exitosa saga.

DÍA DE LA SUEGRA. Se celebra el Día Nacional de la Suegra, un homenaje en las redes sociales cuyo artífice se desconoce. Cada 26 de octubre se llenan de mensajes alusivos a la madre política de cada uno de los cónyuges o parejas.

