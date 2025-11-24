DIA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Lo instituyeron las Naciones Unidas para concientizar sobre la necesidad de erradicar “una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo”.

1562 – LOPE DE VEGA. Nace en Madrid el escritor, poeta y dramaturgo español Lope de Vega Carpio, una de las grandes figuras del Siglo de Oro del arte y las letras de España. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, siete novelas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias.

1885 – NICOLÁS AVELLANEDA. A la edad de 48 años muere en pleno océano Atlántico, cuando viajaba en barco hacia Francia, el abogado, periodista y político tucumano Nicolás Avellaneda, presidente entre 1874 y 1880 y promotor de la inmigración y la universidad pública.

1956 – YATE GRANMA. Un grupo de exiliados cubanos encabezados por Fidel Castro y acompañados por el argentino Ernesto “Che” Guevara parte en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan hacia Cuba en lo que constituye el comienzo de la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista.

1976 – THE BAND. En el Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco (California EEUU), la famosa banda canadiense de rock The Band brinda su último concierto, que fue filmado por el cineasta estadounidense Martín Scorsese para la película The last waltz (El último vals).

2004 – FERNANDO REDONDO. El mediocampista Fernando Redondo se retira del fútbol profesional. Debutó a los 16 años en Argentinos Juniors y brilló en el Real Madrid español, donde ganó seis títulos, entre ellos la Copa Intercontinental de 1998. En 1985 ganó el Campeonato Sudamericano con la selección argentina sub 17.

2016 – FIDEL CASTRO. A la edad de 90 años muere en La Habana el abogado y político marxista Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana que depuso al dictador Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959.

2020 – DIEGO MARADONA. Muere en la localidad bonaerense de Dique Luján, a la edad de 60 años, el volante ofensivo Diego Armando Maradona, el mejor futbolista del mundo del siglo XX. Una multitud acudió a la Casa Rosada para despedir los restos del excapitán de la selección argentina campeona del mundo en 1986, que recibió homenajes en todo el mundo.

2023 – DÍA DE LA HOTELERÍA. Se celebra el Día de la Hotelería en conmemoración de la fecha de 1941 en la que se fundó la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

DIA DEL MARINO MERCANTE. Se celebra el Día del Marino Mercante en conmemoración de la fecha de 1799 en la que se fundó la Escuela Nacional de Naútica por iniciativa de Manuel Belgrano.

