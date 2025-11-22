1991 – FREDDIE MERCURY.

El cantante y compositor Freddie Mercury, líder de la banda británica de rock Queen, anuncia que está enfermo de sida por una infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) contraída siete años atrás. El anuncio fue hecho en Londres por la agente publicitaria de Queen.

1946 – ADELA BASCH. Nace en Buenos Aires la escritora, dramaturga y traductora Adela Basch, una de las autoras y editoras más importantes de la literatura infantil y juvenil argentina.

1962 – CARLINHOS BROWN. Nace en la ciudad brasileña de San Salvador de Bahía el cantante, percusionista, compositor y productor discográfico Carlinhos Brown (Antonio Carlos Santos de Freitas), referente de la música popular de Brasil. En 2002 recibió el Premio UNESCO de la Juventud.

1963 – DOCTOR WHO. La cadena británica de televisión BBC estrena en Londres el primer capítulo de la serie de ciencia ficción Doctor Who, que se emitió hasta 1989 y figura en el Libro Guinness de récords mundiales como la de mayor duración: 861 episodios en los que narró 295 historias.

1977 – TERREMOTO DE CAUCETE. Un terremoto de 7,4 puntos de magnitud en la escala Richter arrasa con la pequeña ciudad sanjuanina de Caucete y causa la muerte de 65 personas y heridas de distinta gravedad a otras 300.

1992 – MILEY CYRUS. Nace en la ciudad de Franklin (Tennessee, EEUU), la actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus (Destiny Hope Cyrus), quien lleva ganados unos 250 premios. Ganó popularidad con la serie Hannah Montana, que relata la doble vida de una joven estrella de rock. Vendió 15 millones de copias de los cinco álbumes que grabó con el nombre de Hannah Montana.

997 – MARTÍN PALERMO. El delantero Martín Palermo marca su primer triplete con la camiseta de Boca Juniors en el camino a convertirse en el máximo goleador “xeneize” con 236 tantos. El “optimista del gol” marcó su primer triplete en el partido que los boquenses golearon como visitantes a Deportivo Español por 4-0.

1997 – CENTRAL 4 – NEWELL´S 0. Rosario Central derrota a Newell’s Old Boys por 4-0 en el Gigante de Arroyito, una de las goleadas más apabullantes del clásico rosarino. El partido terminó a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando “la lepra” quedó con sólo seis jugadores por la expulsión de cuatro y la lesión sufrida por otro.

2004 – ADOLFO CASTELO. A la edad de 69 años muere el humorista, periodista y conductor televisivo y radial Adolfo Castelo, maestro del humor irónico y absurdo quien es recordado por su labor en el programa La Noticia Rebelde, entre otros de su exitosa carrera.

DIA NACIONAL DE LA DEFENSA CIVIL. Se celebra en conmemoración de la labor de los rescatistas en el devastador terremoto ocurrido en la ciudad sanjuanina de Caucete en 1977.

NUEVAREGION.COM + TELAM