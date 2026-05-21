Cada 22 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1810 – REMOCIÓN DE CISNEROS. En un «cabildo abierto», el abogado Juan José Castelli propone que se elija en votación una Junta de Gobierno en reemplazo de Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey español del Río de la Plata.

1909 – PELICULA REVOLUCIÓN DE MAYO. Se estrena en el Teatro Ateneo de Buenos Aires la película Revolución de Mayo, en blanco y negro y sin sonido, una de las primeras del cine argentino. Fue dirigida por el italiano Mario Gallo, quien se había radicado en la Argentina en 1905.

1930 – AGUSTÍN TOSCO. Nace en la ciudad cordobesa de Coronel Moldes el dirigente Agustín Tosco, representante del sindicato Luz y Fuerza en la Confederación General del Trabajo de los Argentinos. Fue uno de los líderes del «Cordobazo», la rebelión popular de fines de marzo de 1969 en Córdoba contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

1937 – NACE FACUNDO CABRAL. El 22 de mayo nace en la ciudad bonaerense de La Plata el músico, compositor y poeta Facundo Cabral (Rodolfo Enrique Cabral Camiñas). Es uno de los artistas más destacados en América Latina.

1938 – SAN CRISTÓBAL. En medio de la Guerra Civil Española, 795 presos republicanos se escapan de la cárcel franquista en el Fuerte de San Cristóbal, a las afueras de la ciudad de Pamplona, una de las fugas más destacadas de la historia por las consecuencias que tuvo en ese conflicto.

1959 – NACE MORRISSEY. Nace en la ciudad inglesa de Davyhulme el cantante y compositor Steven Patrick Morrissey, conocido como Morrissey, quien alcanzó la fama como el líder de la banda de rock The Smiths entre 1982 y 1987. Editó 14 discos como solista.

1960 – EL MAYOR SISMO. En el sur de Chile se desata el Gran Terremoto de Valdivia, de 9,5 grados de magnitud en la escala de Richter, el más potente registrado en la historia. Sus efectos llegaron a las costas de Hawai (EEUU) y Japón en el océano Pacífico. Se calcula que causó entre 20.000 y 22.000 muertos y dejó más de dos millones de damnificados.

1972 – BERNABÉ FERREYRA. A los 63 años de edad muere en la ciudad santafesina de Rufino, el exfutbolista Bernabé Ferreyra, quien brilló en River Plate y es considerado como uno de los más destacados goleadores del fútbol mundial en los años ’30. Marcó 220 goles en 198 partidos. «El Mortero de Rufino» también se destacó en Tigre.

1976 – RINGO BONAVENA. En la ciudad de Reno (Nevada, EEUU), es asesinado a la edad de 33 años el boxeador de peso pesado Oscar «Ringo» Bonavena, una de las figuras del boxeo argentino sin haber ganado un título mundial. Casi lo logra en la histórica pelea con Muhammad Ali en el Madison Square Garden neoyorquino, el 12 de diciembre de 1972.

1979 – FÁBRICA IME. Por disposición de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía del régimen cívico militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla, se cierra Industrias Mecánicas del Estado (IME), la fábrica de automóviles y aviones fundada en 1952 en la provincia de Córdoba.

2024 – DIVERSIDAD BIOLÓGICA. El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, instituido por las Naciones Unidas para promover la conservación de plantas, animales y microorganismos así como las diferencias genéticas dentro de cada especie.

Fuente: Télam / NUEVAREGION.COM