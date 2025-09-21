Cada 22 de septiembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1957 – CARLOS JÁUREGUI. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el profesor de historia y activista por los derechos LGTB Carlos Luis Jáuregui, primer presidente

de la Comunidad Homosexual Argentina, cargo que ejerció entre 1984 y 1987.

1958 – ANDREA BOCELLI. Nace en el pueblo de Lajatico (Toscana, Italia) el tenor y productor musical Andrea Bocelli, quien revolucionó el canto lírico y ha grabado diez célebres óperas completas, entre ellas La Bohème, Romeo y Julieta y Tosca.Vendió más de 90 millones de discos.

1971 – CARLOS BILARDO. Debuta como DT de Estudiantes de La Plata el ex futbolista y entrenador Carlos Salvador Bilardo, en el partido que el equipo “pincharrata” venció por 1-0 a Platense, con gol del delantero Pedro Verde. Fue la primera de las cuatro veces que Bilardo dirigió a Estudiantes de La Plata, donde como jugador ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1968.

1980 – GUERRA IRÁN IRAK. Comienza una guerra entre Irán e Irak, que exigía una nueva delimitación fronteriza con la que buscaba anexar la región de Shatt al-Arab, en manos iraníes. El conflicto, que duró casi ocho años, dejó un millón de muertos y grandes daños económicos en los dos bandos. Concluyó el 20 de agosto de 1988 sin un claro vencedor.

1992 – DIEGO MARADONA. Tras cumplir 15 meses de suspensión por dóping, Diego Maradona firma contrato con el Sevilla español tras desvincularse del Nápoli italiano, que recibió 7,5 millones de dólares por el traspaso. Maradona, por entonces de 32 años, jugó 29 partidos y marcó seis goles en el Sevilla, donde formó una afilada dupla de ataque con el goleador croata Davor Suker.

1994 – SERIE FRIENDS. La cadena estadounidense NBC emite el primer capítulo de la comedia de situación Friends, producida por Marta Kauffman y David Crane, y que se convirtió en un éxito global. El último capítulo de la exitosa serie se emitió el 6 de mayo de 2004.

2007 – MARCEL MARCEAU. Muere en la ciudad de Cahors (Francia), a la edad de 84 años, el actor y mimo francés Marcel Marceau (Marcel Mangel), considerado un gran maestro de la pantomima. En su honor cada 22 de septiembre se celebra el Día Internacional del Mimo.

2020 – RAMONA GALARZA. A la edad de 80 años la cantante de folclore Ramona Galarza (Ramona Modesta Onetto Galarza), figura del chamamé y la música litoraleña. Grabó más de 30 discos.

DÍA SIN AUTOMÓVIL. Se celebra el Día Internacional sin Automóvil, propuesto en 2000 por la Unión Europea aunque años antes se cumplía en ciudades de Islandia, Francia y Reino Unido con el fin de crear conciencia de los daños por contaminación ambiental que causa el uso a gran escala de vehículos con motores de combustión interna.

