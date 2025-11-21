DIA DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA

Se celebra el Día de la Gratuidad Universitaria, declarado en 2007 en celebración del decreto 29.337 de 1949. Una decisión del presidente y general Juan Domingo Perón para establecer el acceso gratuito a las universidades nacionales. A los pocos años Argentina se convirtió en un ejemplo de movilidad social ya que miles de «hijos de obreros» pudieron seguir una carrera universitaria y convertirse en profesionales

DÍA DEL GEÓGRAFO. Se celebra el Día del Geógrafo en conmemoración del fallecimiento del perito Francisco Pascasio Moreno.

DÍA DEL MÚSICO. Se celebra el Día Internacional del Músico en conmemoración de la fecha de fallecimiento de Santa Cecilia, mártir del cristianismo y patrona de los músicos.

1859 – CECILIA GRIERSON. Nace en Buenos Aires la médica Cecilia Grierson, la primera mujer en obtener el título de medicina. Se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires a los 30 años, venciendo los prejuicios sociales. Fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino que actualmente lleva su nombre.

1875 – PABLO PODESTÁ. Nace en Montevideo el actor, escultor y músico uruguayo Pablo Podestá, considerado uno de los fundadores del circo criollo. Fue una de las mayores figuras del teatro argentino de su tiempo.

1919 – FRANCISCO MORENO. A los 67 años de edad muere en Buenos Aires el geógrafo, paleontólogo, naturalista e investigador Francisco Pascasio Moreno, explorador de la Patagonia que propició la creación de los parques nacionales. Fue artífice del trazado de la frontera con Chile.

1955 – EVA PERÓN. El régimen presidido por Pedro Aramburu ordena a un grupo de militares comandado por Carlos Moori Koenig, jefe de Inteligencia del Ejército, secuestra los restos de Maria Eva Duarte de Perón en la sede de la Confederación General del Trabajo, donde descansaban desde su fallecimiento en 1952.

1963 – JOHN F. KENNEDY. A sus 46 años, el presidente estadounidense John Fitzgeral Kennedy muere asesinado por un francotirador cuando hacía un recorrido en un automóvil descapotable en la ciudad de Dallas junto a su esposa, Jackeline Bouvier. El crimen tuvo gran impacto internacional y todavía se discute si hubo cómplices y quiénes fueron.

1992 – ROBERTO MOURAS. A la edad de 44 años muere el piloto de automovilismo Roberto Mouras a causa de un accidente en la carrera Vuelta de Lobos en la ciudad bonaerense homónima. Mouras obtuvo 50 triunfos en la categoría Turismo Carretera, de la que fue tricampeón (1983-1985).

1997 – MICHAEL HUTCHENCE. Muere en la ciudad de Sidney, a los 37 años de edad, el músico, compositor y cantante australiano Michael Hutchence, vocalista de la popular banda de rock INXS, con la que vendió más de 65 millones de discos.

2014 – LIONEL MESSI. El astro argentino del Barcelona Lionel Messi se convierte en el máximo goleador histórico de la Liga Española de Fútbol al marcar tres de los tantos con los que su equipo goleó por 5 a 1 al Sevilla. Llegó a las 253 conquistas frente al récord de 251 que hasta ese momento tenía el español Telmo Zarra.

NUEVAREGION.COM + TELAM