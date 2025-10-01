DIA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA.

Se celebra el Día Mundial de la No Violencia, instituido por las Naciones Unidas en conmemoración de la fecha del natalicio del abogado y político indio Mahatma Gandhi, uno de los principales líderes pacifistas.

1869 – MAHATMA GANDHI. Nace en la ciudad de Porbandar (Gujarat, India) el abogado, pensador y político pacifista Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, uno de los líderes del movimiento independentista indio del imperio británico. El poeta Rabindranath Tagore le dio el nombre de “mahatma”, composición en sánscrito e hindi que significa “alma grande”. Junto con Luther King (NorteAmérica) y SILO (desde Sudamérica) conforman la referencia moderna de la acción No-Violenta para la transformación personal y social simultaneas.

1890 – GROUCHO MARX. Nace en la ciudad de Nueva Yprk el actor, humorista y escritor estadounidense Groucho Marx (Julius Henry Marx), famoso por ser el líder del grupo cómico los hermanos Marx. Es considerado el cómico más influyente de todos los tiempos por sus ingeniosas frases de comicidad irónica.

1924 – GOL OLÍMPICO. El delantero de la selección argentina Cesáreo Onzari marca el primer gol de la historia del fútbol desde un tiro de esquina. Fue a los 15 minutos de un partido amistoso con Uruguay disputado en la cancha de Sportivo Barracas con victoria de Argentina por 2-1. Se llamó “gol olímpico” porque Uruguay era el campeón de las Olimpíadas de París 1924.

1935 – ENRIQUE SÍVORI. Nace en la ciudad bonaerense de San Nicolás el exfutbolista Enrique Omar Sívori, ídolo de River Plate y del Juventus italiano, quien jugó en las selecciones de Argentina e Italia. Está en la lista de los 50 mejores jugadores del siglo XX y una tribuna del estadio Monumental de Nuñez lleva su nombre.

1951 – GORDON M. SUMMER.Nace en la localidad inglesa de Wallsend el músico, compositor y cantante británico Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como Sting, bajista de la popular banda de rock británico The Police. Con The Police y como solista, Sting ha recibido 16 Premios Grammy. Lleva vendidos más de 100 millones de discos.

1994 – ABELARDO RAMOS. A la edad de 73 años muere en Buenos Aires el político, historiador, publicista y escritor Jorge Abelardo Ramos, creador de la corriente ideológica Izquierda Nacional y considerado uno de los intelectuales más destacados de América Latina.

1994 – JOSÉ L. CHILAVERT. El paraguayo José Luis Chilavert marca para Vélez Sarsfield el primer gol de tiro libre anotado por un arquero en la historia de la Primera División del fútbol argentino. Ese gol le dio a Vélez la victoria por 1-0 ante Deportivo Español.

2017 – TOM PETTY. Muere en la ciudad de Santa Mónica (California, EEUU), a la edad de 66 años, el músico y cantante estadounidense Thomas Earl «Tom» Petty, quien grabó más de 20 discos y vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo.

