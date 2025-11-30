1949 – PABLO ESCOBAR.

Nace en el municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia) el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gabiria, líder del Cartel de Medellín durante la década de 1980. Desató una guerra contra el Estado con decenas de cruentos atentados y asesinatos de periodistas, policías y dirigentes políticos.

1899 – ARGENTINO DE QUILMES. Se funda el club Argentino de Quilmes, uno de los decanos del fútbol del país y el primer equipo conformado exclusivamente por jugadores argentinos.

1913 – INAUGURACIÓN SUBTE. Se inaugura la Línea A de trenes subterráneos de Buenos Aires con el trayecto entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, en momentos en que solo doce grandes ciudades contaban con ese medio de transporte de pasajeros.

1935 – WOODY ALLEN. Nace en la ciudad de Nueva York el célebre actor y director estadounidense de cine Woody Allen (Allan Stewart Konigsberg), quien tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones a los Premios Óscar con un total de 16, de las cuales ganó tres, por los filmes Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris. Filmó más de 50 películas.

1959 – LIBRE DE ARMAS. Argentina y otros once países firman en Washington el Tratado Antártico, destinado a preservar los recursos naturales de la Antártida y mantenerla libre de bases militares. Desde 2004 funciona en Buenos Aires la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, encargada de organizar reuniones consultivas y facilitar la cooperación en el continente austral.

1960 – SPUTNIK 6. La Unión Soviética lanza la nave espacial del programa Sputnik 6, que llevaba dos perros, «Abeja» y «Mosca», además de un sistema de televisión e instrumentos científicos. La nave estuvo un día en el espacio y fue el tercer lanzamiento de una cápsula Vostok.

1961 – LITO VITALE. Nace en la localidad bonaerense de Villa Adelina el músico y compositor Lito Vilate (Héctor Facundo Vitale), ganador de tres premios Konex quien lleva editados más de 50 discos.

1994 – VÉLEZ CAMPEÓN. Con Carlos Bianchi en la dirección técnica, Vélez Sarsfield gana la Copa Intercontinental al derrotar en Tokio al Milán italiano por 2 a 0. Los goles los marcaron el defensor Roberto Trotta y el delantero Omar Asad.

2001 – CORRALITO. El ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo anuncia restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos, entre otras medidas que dieron paso al llamado “corralito financiero” que desembocará en una profunda crisis económica y social. Además desembocó en la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa.

2017 – NEIL YOUNG. El músico canadiense Neil Young publica el álbum The Visitor, con todo su contenido disponible en la plataforma de setraming Xstream Music, patrocinada por el artista. Fue uno de los primeros pasos en la difusión de música desde plataformas en internet.

DIA DEL AMA DE CASA. Instituido en 1958 con el propósito de reivindicar la labor de las mujeres que trabajan en tareas domésticas.

DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. Instituido por la Organización Mundial de la Salud para promover avances contra esa enfermedad, que interfiere en la capacidad del cuerpo en combatir infecciones y es provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

