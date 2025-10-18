1928 – PATORUZÚ.

En una tira del diario porteño Crítica, aparece por primera vez el cacique tehuelche Patoruzú, creado por el historietista y editor Dante Quinterno como personaje secundario de una serie que tuvo corta vida. Patoruzú obtuvo luego su propia historieta que en 1936 daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en Argentina.

1913 – VINICIUS DE MORAES. Nace en Río de Janeiro el músico, poeta y diplomático Vinicius De Moraes, una de las grandes figuras de la bossa nova brasileña y de la música latinoamericana. Ganó fama mundial por su canción “Garota de Ipanema”, versionada por otros grandes artistas.

1943 – ADOLFO ARISTARAIN. Nace en el barrio porteño de Parque Chas el cineasta Adolfo Aristarain, uno de los más importantes del cine argentino. Entre sus filmes se destacan Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo y Martín (Hache).

1960 – DWIGHT EISENHOWER. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, anuncia en Washington el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, aún vigente y el más prolongado de la historia moderna.

1967 – MIGUEL A. ASTURIAS. El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias gana el Premio Nobel de Literatura, con lo que se convertirá en el segundo latinoamericano en recibir ese galardón después de la chilena Gabriela Mistral.

1974 – ROJO CAMPEÓN. Ante unos 60.000 espectadores en el estadio Nacional de Santiago de Chile, Independiente consigue su quinta Copa Libertadores de América al vencer a San Pablo de Brasil por 1 a 0, con gol de penal del uruguayo Ricardo Elbio Pavoni. Fue un partido de desempate en el que el arquero del «Rojo», Carlos Alfredo Gay, le atajó un penal al brasileño Zé Carlos.

1975 – CÁTULO CASTILLO. A la edad de 69 años muere en Buenos Aires el poeta y compositor de tangos Cátulo Castillo, autor de clásicos del género como “María”, “La última curda” y “El último café”.

1976 – MARIO AMAYA. A los 41 años de edad, muere el diputado radical Mario Amaya en la cárcel de Devoto, en el barrio porteño homónimo, a causa de las torturas infligidas por represores durante la última dictadura militar.

2003 – TERESA DE CALCUTA. La monja albanesa Teresa de Calcula, Premio Nobel de la Paz, es beatificada por el Papa Juan Pablo II durante una multitudinaria ceremonia en la plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.

2007 – LOS PUMAS. El seleccionado argentino de rugby Los Pumas logra un histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2017 al vencer a su par francés por 34-10.

2007 – SODA STEREO. Unos 70.000 fans asisten al primero de los seis conciertos que la banda de rock Soda Stereo realizó en el estadio de River Plate en la gira «Me verás volver», que además abarcó a varios países latinoamericanos y a la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. Instituido por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad femenina.

NUEVAREGION.COM + TELAM