DIA DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.

Se celebra esta fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas para promover en todo el mundo la responsabilidad ambiental y la preservación de espacios naturales amenazados por la explotación intensiva de sus recursos.

1801 – JUSTO J. URQUIZA. Nace en la localidad entrerriana de Talar del Arroyo Largo el militar y político Justo José de Urquiza, quien gobernó la provincia de Entre Ríos y entre 1854 y 1860 fue presidente de la Confederación Argentina.

1926 – CHUCK BERRY. Nace en la ciudad de San Luis (Misuri, EEUU) el cantante, compositor y guitarrista estadounidense Chuck Berry (Charles Edward Anderson Berry) uno de los artistas más influyentes y pionero del rock and roll.

1956 – MARTINA NAVRATILOVA. Nace en Praga la extenista checa nacionalizada estadounidense Martina Navratilova, quien fue número 1 de la clasificación mundial de la Asociación Femenina de Tenis. Ganó 18 títulos de Grand Slam, entre otros trofeos, y el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

1958 – VASCO OLARTICOECHEA. Nace en la ciudad bonaerense de Saladillo el exfutbolista Julio “el vasco” Olarticoechea, campeón con la selección argentina en el Mundial de México ‘86. Jugó en Racing Club, River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Mandiyú de Corrientes y en el Nantes francés.

1960 – VAN DAMME. Nace en el municipio belga de Berchem-Sainte-Agathe el actor y productor cinematográfico Claude Van Damme, ícono del cine de acción y de las artes marciales. Entre sus películas más exitosas se destacan Kickboxer, Lionheart, Doble Impacto y Soldado Universal.

1961 – WYNTON MARSALIS. Nace en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans el trompetista Wynton Marsalis, uno de los grandes intérpretes de la historia del jazz. Por su obra Blood on the Fields recibió el Premio Pulitzer en 1997.

1965 – ANDREA DEL BOCA. Nace en Buenos Aires la actriz, conductora de televisión y productora Andrea Del Boca, famosa en Argentina y otros países por su actuación en populares telenovelas. Ganó tres premios Martín Fierro y ha actuado en 14 películas y en más de 30 telenovelas.

1977 – TEATRO ARGENTINO. En medio de un ensayo del ballet estable del Teatro Argentino de La Plata se desata un incendio que arrasa con el escenario y las plateas de la que era la segunda sala de la lírica en la Argentina después del Teatro Colón. Fue una pérdida irreparable para el patrimonio cultural del país.

1984 – CANAL DE BEAGLE. Argentina y Chile firman en la Ciudad del Vaticano el acta de acuerdo para terminar con las disputas de soberanía en el austral Canal de Beagle, conflicto en el que había mediado el papa Juan Pablo II para frenar una posible guerra. El conflicto involucró a la soberanía de las islas Picton, Lennox y Nueva, que quedaron en manos de Chile.

1998 – JAVIER SAVIOLA. A la edad de 16 años, el delantero Javier Pedro Saviola debuta en la primera división de River Plate, en partido ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el que fue el autor del segundo gol de su equipo en un empate 2-2. El traspaso de Saviola al Barcelona español por unos 38 millones de dólares se convertiría luego en uno de los más altos de la historia del fútbol argentino.

2007 – SUBTE LÍNEA H. Se inaugura la Línea H de trenes subterráneos, de 8,8 kilómetros de extensión y la más nueva de la red de Buenos Aires. Atraviesa a las líneas E, A, B y D en un recorrido entre el barrio de Parque Patricios y la Facultad de Derecho, en el norte de la ciudad.

