1980 – JOHN LENNON.

El exbeatle John Lennon y su esposa, Yoko Ono, lanzan el disco Double Fantasy, último álbum del célebre músico y compositor británico antes de ser asesinado por Mark Chapman en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980.

1866 – LOLA MORA. Nace en la localidad salteña de El Tala la escultora Lola Mora (Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández), una de las más destacadas de América Latina. Es la autora del conjunto escultórico Fuente de las Nereidas, inaugurado en 1903 en el Paseo de Julio de Buenos Aires y que actualmente está en el barrio de Puerto Madero.

1902 – AZUCENA MAIZANI. Nace en Buenos Aires la cantante y compositora Azucena Maizani, una de las grandes voces femeninas del tango. Fue apodada “la ñata gaucha” por su colega Libertad Lamarque debido a que cantaba vestida de gaucho. Actuó en ¡Tango!, la primera película sonora argentina.

1942 – MARTIN SCORSESE. Nace en el barrio neoyorquino de Queens el director de cine, guionista y productor cinematográfico estadounidense Martin Charles Scorsese, una de las grandes figuras de Hollywood. Ganó un premio Óscar, tres BAFTA y otros tantos Globo de Oro. Dirigió clásicos como Taxi Driver, Toro Salvaje y El aviador.

1972 – JUAN D. PERÓN. Al cabo de casi 18 años de exilio y proscripción, el expresidente y general Juan Domingo Perón regresa a Buenos Aires a pesar de las amenazas del dictador Alejandro Lanusse, quien había afirmado que “no le da el cuero” para volver al país.

1974 – EVA PERÓN. Llegan al país los restos de María Eva Duarte de Perón, que la dictadura militar de 1955 había incautado ese año para mantenerlos ocultos, primero en distintos lugares de Buenos Aires y luego en el Cementerio Maggiore de Milán (Italia). Los restos de “Evita” descansan en la bóveda de la familia Duarte en el cementerio porteño de la Recoleta.

1993 – SELECCIÓN ARGENTINA. Con gol del delantero Gabriel Batistutta, la selección argentina vence por 1 a 0 a Australia en el estadio Monumental y logra la clasificación al Mundial de EEUU 1994. Ganó el repechaje con el equipo australiano en una serie que marcó el regreso de Diego Maradona al equipo albiceleste.

1996 – NAVARRO MONTOYA. El arquero Carlos Fernando Navarro Montoya defiende por última vez el arco de Boca Juniors, en partido que el equipo xeneize perdió 3-1 en su visita a Banfield. El “Mono” defendió el arco boquense en 479 partidos y logró un récord de 825 minutos con la valla invicta.

2018 – ARA SAN JUAN. La Armada argentina confirma el hallazgo del submarino San Juan hundido a unos 900 metros de profundidad en el océano Atlántico sur, a 600 kilómetros de las costas de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. La nave había desaparecido con 44 tripulantes a bordo el 15 de noviembre de 2017.

2019 – COVID 19. En la provincia china de Hubei, un hombre de 55 años muestra síntomas de haber contraído el coronavirus SARS Cov 2. Los investigadores determinaron luego que se trata del primer caso de contagio de la Covid 19 en un ser humano, es decir “el paciente cero” de la pandemia de coronavirus.

2024 – ARTES PLÁSTICAS. Se celebra el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas en conmemoración de la fecha de 1886 en la que nació la escultora Lola Mora, cuya obra abrió un espacio generalmente vedado a las mujeres de su época.

