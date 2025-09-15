2010 SILO.

Pasa a la trascendencia inmortal Mario Luis Rodríguez Cobos, más conocido como Silo​ (Nació en Mendoza el 6 de Enero de 1938 y partió en la misma provincia argentina el 16 de Septiembre de 2010).

Fue un pensador y escritor argentino de amplia influencia internacional. Es el fundador del Movimiento Humanista (y los organismos que lo componen actualmente). También es el fundador de EL MENSAJE de Silo, corriente de espiritualidad libre que sigue expandiéndose en todos los continentes.

Conferenciante activo, escribió varios libros, cuentos, artículos y estudios relacionados con política, sociedad, psicología, espiritualidad y otros temas.

Aunque él se definía como «escritor», muchos de sus lectores lo consideran un pensador. Incluso muchos lo consideran un Guía Espiritual y hasta lo definen como «El Maestro de nuestra época» refiriéndose a sus valiosos aportes para una nueva espiritualidad propia del estado actual de la civilización humana y sus próximos horizontes.

Su libros se consiguen en librerías, y tanto los libros como sus conferencias pueden accederse libremente en www.silo.net

Más info en WikiPedia

1925 – B.B. KING. Nace en la ciudad de Itta Bena (Misisipi, EEUU) el cantante, compositor y guitarrista estadounidense B.B. King (Riley Ben King), considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos. Ganó quince premios Grammy, entre ellos el de 1971 por “The thrill is gone”, una de las canciones icónicas del blues.

1945 – JOSÉ A. IGLESIAS.Nace en la ciudad bonaerense de Caseros el músico y cantautor José Alberto Iglesias, popularmente conocido como «Tanguito», figura clave de los inicios del rock nacional y coautor con Lito Nebia de “La balsa”, su tema más popular.

1955 – GOLPE DE ESTADO. El general Eduardo Lonardi encabeza el golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón e instauró una dictadura cívico militar con el nombre de “Revolución Libertadora”.

1956 – DAVID COPPERFIELD. Nace en el pueblo de Metuchen (Nueva Jersey, EEUU) el ilusionista estadounidense David Copperfield (David Seth Kotkin), considerado uno de los mejores en su especialidad y un pionero en la magia moderna.

1965 – CRIS MIRÓ. Nace en Buenos Aires la actriz y bailarina Cris Miró, la primera mujer transgénero en alcanzar notoriedad mediática en la Argentina al popularizar el trasvestismo en los teatros de revista porteños.

1973 – HURACÁN CAMPEÓN. Con César Luis Menotti en la dirección técnica, el Club Atlético Huracán obtiene su primer campeonato al ganar el Torneo Metropolitano 1973 con un equipo en el que se destacaban Miguel Brindisi, René Houseman y Carlos Babington. Celebró el título pese a perder por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, ya que el “Globo” mantuvo seis puntos de ventaja a falta de dos jornadas del torneo, que daba dos puntos por partido ganado.

1973 – VÍCTOR JARA. Luego de someterlo a torturas, el músico y cantautor chileno Victor Jara es asesinado por militares a la edad de 40 años en el antiguo Estadio Chile de la capital chilena, cinco días después del golpe de estado encabezado por el general Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973.

1976 – NOCHE DE LOS LÁPICES. Los “grupos de tareas” de la dictadura cívico militar secuestran en la ciudad de La Plata a seis adolescentes que reclamaban por el “boleto estudiantil”. Fue el comienzo de la llamada “Noche de los lápices”, que continuó en los siguientes días con el secuestro de otros cuatro adolescentes. Todos fueron torturados en dependencias policiales y seis fueron asesinados.

DÍA DE LA JUVENTUD. Se celebra el Día Nacional de la Juventud en memoria de los estudiantes torturados y desaparecidos en la llamada “Noche de los lápices” perpetrada por “grupos de tareas” que secuestraron a diez adolescentes que reclamaban por el “boleto estudiantil” durante la última dictadura cívico militar.

1984 – DIEGO MARADONA. Con la camiseta del Napoli debuta en la liga italiana de Primera División el astro argentino Diego Maradona, en partido que su equipo perdió por 3-1 en su visita al Hellas Verona. «Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, porque son como era yo cuando vivía en Buenos Aires», dijo “el Diez”, que por entonces tenía 23 años.

NUEVAREGION.COM + TELAM