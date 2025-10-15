2004 – LIONEL MESSI.

A la edad de 17 años y con el número 30 en su camiseta Lionel Messi debuta en el equipo de primera división del Barcelona español. Entró a la cancha a los 81 minutos del partido ante el Espanyol en reemplazo del portugués Deco, autor del gol de la victoria “blaugrana” por 1-0 en el clásico catalán.

1846 – WILLIAM MORTON. El odontólogo estadounidense William Morton utiliza por primera vez en la historia la anestesia por inhalación mediante el uso de éter en cirugía y odontología, con lo que cambió para siempre las intervenciones quirúrgicas. Fue un hito en la historia de la medicina y una de las innovaciones más importantes del siglo XIX.

1854 – OSCAR WILDE. Nace en Dublín el escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, considerado uno de los autores teatrales más destacados del Londres victoriano y celebridad de la época por su aguzado ingenio. Es recordado por sus obras de teatro y por El retrato de Dorian Gray, su única novela.

1891 – BANCO NACIÓN. El Congreso sanciona la ley 2841 de creación del Banco de la Nación Argentina por iniciativa del gobierno del presidente Carlos Pellegrini. El banco comenzó a funcionar el 1 de diciembre de 1891 en su actual sede porteña, frente a la Plaza de Mayo.

1968 – THE BEATLES. En los estudios de Abbey Road en Londres, los cuatro miembros de The Beatles le dedican 24 horas ininterrumpidas a la grabación del disco doble conocido como Álbum Blanco, por el color de su tapa, uno de los clásicos del legendario grupo de rock británico.

1968 – ESTUDIANTES DE LA PLATA. Dirigido por Osvaldo Zubeldía, el Club Estudiantes de La Plata gana la Copa Intercontinental al empatar 1-1 con el Manchester United en el legendario estadio Old Trafford. El “pincha” se convierte así en el primer equipo argentino en conquistar un título mundial en Inglaterra, cuna del fútbol. El gol “pincharrata” lo marcó Juan Ramón “la bruja” Verón y empató Morgan para el equipo inglés, que debía revertir la derrota por 1-0 en el partido de ida en La Plata.

1971 – EMILIO PETTORUTI. A la edad de 79 años muere en París el artista plástico Emilio Pettoruti, uno de los grandes referentes de la pintura abstracta argentina y director del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata.

1973 – GENE KRUPA. Muere en Nueva York, a los 64 años de edad, el baterista estadounidense Gene Krupa, uno de los más destacados de la historia del jazz. Fue el primer baterista solista, actuó en el legendario festival de Woodstock. También brilló con la banda de jazz liderada por Benny Goodman.

1998 – BALTAZAR GARZÓN. Por la aplicación del principio legal de justicia universal, el juez español Baltazar Garzón logra que el exdictador chileno Augusto Pinochet sea detenido en Londres con fines de extradición a España acusado de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desapariciones de personas cometidos cuando gobernó a Chile, entre 1973 y 1991.

2003 – CONSENSO DE BS. AS. Los presidentes de Argentina,Néstor Kirchner, y de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, firman el acuerdo llamado Consenso de Buenos Aires con el fin de reactivar la alianza comercial entre ambos países, socios de Paraguay y Uruguay en el Mercosur.

DÍA DE LA ALIMENTACIÓN. Se celebra el Día Mundial de la Alimentación en conmemoración de la fecha de 1945 en la que se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

