1920 – MARIO BENEDETTI.

Nace en la ciudad de Paso de los Toros (Tacuarembó, Uruguay) el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, una de las figuras de la literatura latinoamericana, autor de más de 80 obras que fueron traducidas a 20 idiomas. Su más celebrada novela es La Tregua, llevada al cine por Sergio Renán y nominada al Premio Óscar a la mejor película extranjera en 1975.

1923 – LA PELEA DEL SIGLO. El argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey protagonizan “la pelea del siglo” en el estadio Polo Grounds de Nueva York por el título mundial de los pesos completos. Ganó Dempsey luego de que se le permitiera volver al ring a pesar de exceder el conteo de “knock out” cuando fue despedido por un golpe del “Toro de las Pampas”, a quien se considera el “padre del boxeo” argentino.

1945 – ALDO P. POY. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el exfutbolista Aldo Pedro Poy, uno de los ídolos de Rosario Central. Ganó la idolatría de los “canallas” al marcar “de palomita” el gol del triunfo por 1-0 en el clásico con Newell ‘s Old Boys en el estadio Monumental de Buenos Aires por las semifinales del Campeonato Nacional de 1971, que ganó Rosario Central, que logró así su primer título de Primera División.

1960 – EXPORTADORES PETROLEROS. Se crea la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo, fundada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela mediante el Convenio de Bagdad con el fin de proteger sus intereses ante las “siete hermanas” multinacionales que controlaban el precio del crudo.

1977 – BOCA JUNIORS. Dirigido por Juan Carlos Lorenzo, Boca Juniors obtiene su primera Copa Libertadores de América al vencer al Cruzeiro de Brasil por 5-4 en desempate por penales en partido disputado en el estadio Centenario de Montevideo. Hugo Gatti fue el héroe de la jornada al atajar el penal decisivo ejecutado por Vanderlei.

1983 – AMY WINEHOUSE. Nace en Londres la cantante y compositora británica Amy Jade Winehouse, ganadora de doce premios, entre ellos seis Grammy, quien grabó dos discos en su corta y exitosa carrera.

1991 – POCOS GOLES. Se disputa la jornada con menos goles en la historia de la Primera División del fútbol profesional en la Argentina: sólo se convirtieron seis tantos en los diez partidos del Torneo Apertura 1991. Fue el primer campeonato disputado en una sola rueda de todos contra todos con la modalidad de completar la temporada con el Torneo Clausura al año siguiente.

2002 – LOLITA TORRES. A la edad de 72 años muere en Buenos Aires la actriz y cantante Lolita Torres (Beatriz Mariana Torres Iriarte), quien trabajó en una veintena de películas e incursionó en radio, teatro y televisión a lo largo de 50 años de carrera. Poco antes de fallecer había sido declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

DÍA DEL CARTERO/A. Se celebra el Día del Cartero en conmemoración de la fecha de 1771 en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez en el servicio postal en un oficio que por entonces no existía en el Virreinato del Río de la Plata.

