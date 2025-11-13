Cada 14 de noviembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1831 – FRIEDRICH HEGEL. Muere en Berlín, a la edad de 61 años, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, padre del idealismo alemán y uno de los más influyentes del siglo XIX. Su obra tuvo un profundo impacto en el materialismo histórico desarrollado por Carlos Marx.

1840 – CLAUDE MONET. Nace en París el pintor francés Claude Monet, uno de los creadores del impresionismo, término que surgió de su obra “Impresión, sol naciente”, de 1862.

1851 – MOBY DICK. Se publica en la ciudad de Nueva York la novela Moby Dick, del escritor estadounidense Hernan Melville, una de las obras más importantes de la literatura en inglés.

La novela narra la obsesiva y autodestructiva travesía de un barco ballenero en persecución de un gran cachalote blanco.

1919 – JOHN W. COOKE. Nace en la ciudad bonaerense de La Plata el abogado John William Cooke, exdiputado peronista a quien el expresidente y general Juan Domingo Perón designó como único representante suyo y del Movimiento Nacional Justicialista luego del golpe de estado de septiembre de 1955.

1969 – APOLO 12. Parte la misión espacial Apolo 12, la sexta tripulada de la NASA estadounidense y la segunda en concretar un alunizaje. Fue tripulada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Alunizó cuatro meses después de la Apolo 11.

1976 – DIEGO MARADONA. El juvenil delantero de Argentinos Juniors Diego Maradona anota sus dos primeros goles en Primera División, en la goleada por 5 a 2 ante San Lorenzo de Mar del Plata por la duodécima jornada del Torneo Nacional 1976.

1986 – BETO ALONSO. El volante ofensivo Norberto Osvaldo Alonso, ídolo de River Plate, juega su último partido en la Primera División del fútbol argentino, en el empate 0 a 0 del equipo “millonario” con Platense. Unos días después, el “Beto” lograría su décimo y último título en River, la Copa Intercontinental, en la victoria por 1-0 ante el Steaua Bucarest rumano en Tokio.

2001 – TOTO LORENZO. A la edad de 79 años muere en Buenos Aires el ex futbolista y entrenador Juan Carlos “Toto” Lorenzo, destacado técnico de Boca Juniors, con el que obtuvo tres títulos locales y dos Copa Libertadores de América. Jugó en Chacarita Juniors y Boca, donde disputó un total de 104 partidos en los que marcó 28 goles.

2010 – SEBASTIAN VETTEL. A la edad de 23 años y 154 días, el alemán Sebastian Vettel se convierte en el piloto de automovilismo más joven en obtener el título mundial de Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Abu Dabi con la escudería Red Bull Racing.

DÍA DE LA DIABETES. Se celebra el Día Mundial de la Diabetes, instituido en 2006 por la Organización Mundial de la Salud ante la creciente amenaza de esa enfermedad. Conmemora la fecha de 1891 en la que nació el médico e investigador canadiense Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con su colega y compatriota Charles Best en 1922.

DÍA DEL TAMBERO. Se celebra el Día del Tambero en conmemoración de la fecha de 1920 en la que se fundó la Unión General de Tamberos.

