Cada 13 de noviembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1850 – ROBERT L. STEVENSON. Nace en la ciudad de Edimburgo, el novelista escocés Robert Louis Stevenson, autor de clásicos de la literatura como La isla del tesoro, La flecha negra y El extraño caso del dr. Jekyll y mister Hyde.

1901 – ARTURO JAURETCHE. Nace en la ciudad bonaerense de Lincoln el escritor y político Arturo Martín Jauretche, fundador de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Fue una figura clave del pensamiento nacionalista democrático. Es el autor del Manual de las zonceras argentinas.

1907 – PAUL CORNU. El ingeniero y fabricante francés de bicicletas Paul Cornu realiza el primer vuelo de la historia en helicóptero. Fue en la localidad de Lisieux, en el noroeste de Francia. El aparato, que contaba con un motor de 24 CV de potencia con dos rotores de rotación inversa, logró elevarse unos 30 centímetros durante unos 20 segundos.

1940 – FANTASÍA. Se estrena en Estados Unidos la película de animación “Fantasía” de los estudios Disney. Innovó a los dibujos animados al combinar las imágenes con la música clásica.

1962 – PRIMERA PLANA. Se publica en Buenos Aires el primer número de la revista semanal Primera Plana, dirigida por Jacobo Timerman. Tenía el estilo de periodismo interpretativo de la estadounidense Time y del diario francés Le Monde. En la revista trabajaron destacados periodistas, como Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano y Ernesto Schoo.

1974 – VITTORIO DE SICA. A la edad de 73 años muere en la localidad francesa de Neuilly-Sur-Seine el actor y cineasta italiano Vittorio De Sica, ganador de cuatro premios Óscar. Es el autor de grandes filmes como “Ladrón de bicicletas” y “Ayer, hoy y mañana».

1999 – MARTÍN PALERMO. El delantero Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca Juniors, marca su gol número 100 en Primera División, al anotar uno de tantos con los que el equipo xeneize venció por 2 a 1 en su visita a Colón de Santa Fe. Hizo el gol poco después de sufrir una rotura de ligamentos de su rodilla derecha que lo mantuvo inactivo durante seis meses.

2004 – DOMINGO CURA. A los 75 años muere en Buenos Aires el músico y bombista Domingo Cura, considerado como el percusionista más destacado de la música folklórica argentina.

2011 – GUIDO FALASCHI. Muere a la edad de 22 años el piloto de automóviles Guido Falaschi durante un accidente en una carrera de Turismo Carretera en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad bonaerense de Balcarce.

2016 – LEÓN RUSSELL. A la edad de 74 años muere en la ciudad de Nashville (Tennessee, EEUU) el músico, compositor y cantante estadounidense Leon Russell (Claude Russell Bridges), quien publicó alrededor de cuarenta discos que van del rock al blues y el góspel.

DIA NACIONAL CONTRA EL GROOMING. Se celebra el Día Nacional contra el Grooming en conmemoración de la fecha de 2013 en la que el Senado aprobó la ley 26.904, que incorporó al Código Penal penas de prisión para los adultos que cometan acoso sexual a menores de edad en redes sociales o medios digitales.

DIA DEL PENSAMIENTO NACIONAL. Se celebra el Día del Pensamiento Nacional en conmemoración del natalicio del escritor y político Arturo Jauretche.

NUEVAREGION.COM + TELAM