1982 – HENRY FONDA.

A los 77 años de edad muere en Los Ángeles el actor Henry Fonda, uno de los más célebres de Hollywood, ganador de dos premios Óscar. Se destacó por su labor en los filmes “Las viñas de la ira”, “Pasión de los fuertes” y “Doce hombres en pugna”.

1806 – RECONQUISTA BS. AS. Las milicias criollas bajo el mando del militar de origen francés Santiago de Liniers logran la rendición del ejército inglés que había invadido el Virreinato del Río de la Plata al mando del brigadier general William Beresford.

1821 – UNIVERSIDAD DE BS AS. Por decreto del gobernador bonaerense, brigadier general Martín Rodríguez, se funda la Universidad de Buenos Aires, de carácter público y una de las más prestigiosas de América.

1896 – LINO SPILIMBERGO. Nace en Buenos Aires el pintor y grabador Lino Enea Spilimbergo (Lino Claro Honorio Enea Spilimbergo), uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina, ganador de una decena de premios.

1911 – MARIO MORENO. Nace en la ciudad de México el mimo, actor y comediante mexicano Mario Moreno Reyes, más conocido como «Cantinflas», uno de los cómicos más importantes de Hispanoamérica. Fue coprotagonista de la película «La vuelta al mundo en 80 días», ganadora del Óscar de 1957 y por la que recibió un Globo de Oro al mejor actor. Trabajó en más de 50 películas.

1949 – MARK KNOPFLER. Nace en la ciudad escocesa de Glasgow el guitarrista, cantante y compositor británico Mark Freuder Knopfler, fundador en 1977 de la banda de rock Dire Straits, con la que vendió más de 100 millones de discos.

1964 – PRIMER CAMPEÓN. Independiente de Avellaneda se convierte en el primer equipo argentino en ganar la Copa Libertadores de América, al vencer como local por 1 a 0 al uruguayo Nacional con gol de Mario Rodriguez. El partido de ida, en el estadio Centenario de Montevideo, había terminado 0-0.

1971 – PETE SAMPRAS. Nace en Washington el extenista estadounidense Petros «Pete» Sampras, el jugador profesional más ganador en la década del ‘90. Obtuvo catorce títulos de Grand Slam. Fue “número 1” del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) durante 286 semanas.

1991 – BLACK ALBUM. Se lanza en Estados Unidos el Black Album, quinto disco de estudio de Metallica y el más vendido de la banda estadounidense de heavy metal. Sólo en Estados Unidos superó los 16 millones de copias.

2003 – CONTRA LA IMPUNIDAD. La Cámara de Diputados declara “insalvablemente nulas” a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El Senado ratificó la nulidad de esas leyes el 20 de agosto de 2003.

2014 – LAUREN BACALL. A la edad de 89 años muere en Nueva York la actriz estadounidense Lauren Bacall, estrella y símbolo del cine clásico de Hollywood clásico. En 2009 recibió un Premio Óscar por su trayectoria. Se destacó por su labor en los filmes “Tener y no tener”, “El sueño eterno”, “Escrito en el viento” y “Asesinato en el Expreso de Oriente”.

DÍA DE LA JUVENTUD. Se celebra el Día Internacional de la Juventud, declarado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para promover la participación juvenil en todos los ámbitos de la sociedad.

