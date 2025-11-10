1834 – JOSÉ HERNÁNDEZ.

Nace en la ciudad bonaerense de Villa Ballester el militar, político, escritor y periodista José Hernández, autor de “Martín Fierro”, obra fundamental de la literatura gauchesca argentina.

1836 – RICARDO GUTIÉRREZ. Nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre y donde se desempeñó durante 25 años.

1916 – TANGALANGA. Nace en Buenos Aires el humorista Julio Victorio De Rissio, más conocido como “Tangalanga”, quien ganó popularidad por grabar y publicar las bromas que hacía por teléfono a personas desconocidas.

1956 – TATA BROWN. Nace en la ciudad bonaerense de Ranchos el ex futbolista José Luis “Tata” Brown, defensor central de la selección argentina campeona del Mundial de México 1986. Marcó de cabeza el primer gol argentino en la victoria por 3 a 2 en la final mundialista con Alemania.

1960 – MIGUEL A. RODRÍGUEZ. Nace en Buenos Aires el actor y comediante Miguel Ángel Rodríguez, quien ganó popularidad por su trabajo en el programa de televisión Son Amores y recibió dos premios Martín Fierro.

1970 – SEGUNDO TUCUMANAZO. Comienza en la ciudad de San Miguel de Tucumán la segunda protesta de trabajadores y estudiantes contra el programa económico y social de la dictadura cívico militar que gobernaba al país desde 1966 y que por entonces encabezaba el general Roberto Marcelo Levingston. En 1972, se repetiría el llamado “Tucumanazo”.

1985 – VILLA EPECUÉN. El desborde del lago Epecuén arrasa con la villa turística del mismo nombre en el oeste bonaerense, que sufre inundaciones por intensas lluvias. Todo el oeste bonaerense sufrió inundaciones por el desvío del río Quinto, que nace en la provincia de San Luis y su curso había sido dirigido hacia el norte de la de Buenos Aires y La Pampa.

1993 – ALBERTO BRECCIA. A la edad de 74 años muere en Buenos Aires el dibujante e historietista uruguayo Alberto Breccia, considerado uno de las grandes figuras de la historieta y referente del arte vinculado a los derechos humanos y la resistencia al autoritarismo.

1996 – JUAN R. RIQUELME. El mediocampista ofensivo Juan Román Riquelme debuta en la Primera División de Boca Juniors, con victoria en La Bombonera por 2-0 ante Unión de Santa Fe con goles de Hugo Guerra y Fernando Cáceres. Fue la primera vez que Riquelme fue ovacionado en el estadio boquense.

2001 – LA PELOTA NO SE MANCHA. En La Bombonera, Diego Maradona recibe un homenaje luego de despedirse del fútbol profesional con un partido entre Boca y un equipo del “Resto del Mundo” formado por figuras como Enzo Francéscoli, René Higuita, Juan Riquelme y Erik Cantoná, entre otras. «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha», dijo el “Diez”.

DIA DE LA TRADICIÓN. Se celebra el Día de la Tradición en memoria del natalicio de José Hernández, autor de Martín Fierro.

