Los pensamientos suicidas y las malas condiciones de vida aumentan el riesgo de buscar información sobre las armas de fuego y los daños que ocasionan. Los datos demuestran la necesidad de implementar intervenciones responsables en las páginas de los motores de búsqueda, utilizados con mayor frecuencia por jóvenes y adultos jóvenes con peor salud mental o que padecen desventajas socioeconómicas.

El artículo publicado en la revista JAMA Network Open informa sobre las características de las búsquedas predominantes de información en línea referida a daños con armas de fuego. La investigación también examina los factores demográficos, determinantes sociales, factores personales y de salud mental de los participantes que buscaron exprofeso la información, así como el perfil de quienes visitaron los sitios.

Las armas en EE.UU.

La violencia armada, declarada en EE.UU. ´crisis de salud pública´ en 2024, continua siendo una de las principales causas de muerte entre los jóvenes del país en los últimos años.

Los factores de riesgo para que los jóvenes y adultos jóvenes busquen información en línea involucran participantes de mayor edad, exposición a la violencia armada, malas condiciones de vida y pensamientos suicidas.

El acceso a la información sobre armas de fuego y los daños que ocasionan aumentó con la utilización creciente de la tecnología y sitios web que ofrecen mensajes específicos centrados en publicitarlas en las redes sociales, defenderlas en internet y perfeccionar los sistemas de búsqueda a ellas relacionados. Además, los autores reconocen que, pese a la existencia de sitios que promueven, alientan e instruyen a los usuarios sobre cómo suicidarse en general, desconocen la existencia de investigaciones sobre personas que buscan información en línea sobre los daños relacionados con las armas.

Detalles del estudio

Las búsquedas de información abarcaron una cohorte de 4.039 jóvenes y adultos jóvenes (50,6 % varones, 68,8 % blancos) de entre 10 y 34 años (edad media: 23 años).

Los investigadores examinaron varios factores para explicar las búsquedas: demografía, determinantes sociales de la salud, experiencias personales con las armas y salud mental. Descubrieron que el 8,7% de los participantes reportaron haber buscado alguna vez en internet información sobre daños relacionados con armas de fuego, mientras el 2,5%, 3,5%, 4,2% y 1,7% buscó información sobre cómo suicidarse con arma de fuego, cómo ocultar el arma, cómo conseguirla o fabricarla y cómo herir a otros con ella, respectivamente.

La búsqueda de daños relacionados con armas de fuego resultó más probable entre:

participantes de mayor edad (OR ajustado = 1,03; IC del 95 %, 1,01-1,05);

personas que viven en condiciones de vida precarias (OR ajustado = 1,2; IC del 95 %, 1,04-1,38);

quienes experimentaron mayores tipos de violencia armada (aOR = 1,2; IC del 95 %, 1,11-1,29); y

los que tuvieron pensamientos suicidas en el año anterior (aOR = 2,21; IC del 95 %, 1,47-3,33).

Los individuos encuestados recurrieron con mayor frecuencia a sitios web específicos relacionados con armas (61,5%), redes sociales (26,8%), foros de mensajes (22,7%) y grupos de chat (11%).

Los datos autoinformados estaban sujetos a clasificaciones erróneas, sesgos de deseabilidad social y eventuales subnotificaciones. A pesar de las limitaciones, los investigadores confirman que los comportamientos pueden servir como indicadores importantes de futuros comportamientos perjudiciales.

El elevado riesgo que representa la búsqueda y provisión de información sobre daños con armas de fuego, deberían paliarse con estrategias preventivas tendientes a mejorar las condiciones de vida, la seguridad alimentaria y de vivienda, y el acceso a servicios de salud mental comunitarios.

Los estudios poblacionales basados en datos de búsquedas sugieren que el uso de internet relacionado con autolesiones se asocia con un mayor riesgo de autolesiones.. En base a la consecuencia, los autores remarcan que los hallazgos de su estudio justifican la implementación de intervenciones responsables en las páginas de los motores de búsqueda para redirigir a recursos de crisis o de salud mental a los usuarios que procuran información sobre violencia armada.

Vía

EE.UU.: definen los perfiles y preferencias de los jóvenes que buscan información referida a armas de fuego

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