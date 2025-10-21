Donde antes solo había máquinas, ahora hay bailarines de metal. Unitree presenta al H2, su robot más humano, y China se prepara para vender el futuro



Puede moverse con ritmo, ejecutar kung-fu y mantener el equilibrio mejor que muchos humanos. El H2, nuevo robot de Unitree, representa la frontera entre la ingeniería y el espectáculo. China lidera la carrera tecnológica, pero la pregunta persiste: ¿quién comprará estos cuerpos mecánicos cuando el asombro deje de ser suficiente?

Nota original en: GIZMODO