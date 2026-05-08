La producción de búfalos en Córdoba ya cuenta con su propia radiografía territorial. La Secretaría de Ganadería de la provincia, con apoyo técnico de IDECOR, puso en línea un nuevo mapa que permite visualizar de manera integral la distribución de productores y el stock bubalino en todo el territorio cordobés.

La iniciativa representa un paso importante para el fortalecimiento de los sistemas de información ganadera y busca convertirse en una herramienta estratégica para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas orientadas al sector.

“El mapa de producción bubalina constituye un avance concreto en el proceso de fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión ganadera en la provincia de Córdoba”, destacó Marcelo Calle, secretario de ganadería provincial.

Según explicó el funcionario, la nueva cartografía permite contar con una caracterización territorial precisa de la actividad, identificar la localización de los establecimientos, conocer la distribución del stock y analizar las distintas escalas productivas presentes en la provincia.

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BÚFALOS, UNA ALTERNATIVA GANADERA EN EXPANSIÓN

Aunque la producción bubalina sigue representando una porción menor dentro del esquema ganadero cordobés -tradicionalmente dominado por el bovino-, la actividad comienza a consolidarse como una alternativa productiva con potencial de crecimiento.

A nivel nacional, la cría de búfalos se concentra principalmente en provincias del NEA, pero Córdoba avanza en una diversificación de su matriz ganadera con sistemas más resilientes y adaptados a diferentes condiciones agroecológicas.

“En un contexto donde la ganadería demanda mayor eficiencia y adaptación a distintas condiciones agroecológicas, la producción bubalina se presenta como una alternativa estratégica para la diversificación productiva, particularmente en ambientes con restricciones para la ganadería bovina tradicional”, señaló Calle.

Los departamentos que lideran actualmente el stock bubalino provincial son General Roca, con 817 animales; San Justo, con 789; Calamuchita, con 665; Río Cuarto, con 584; y Roque Sáenz Peña, con 581 cabezas.

Desde la Secretaría de Ganadería remarcaron además que la provincia no solo impulsa la producción primaria, sino también el desarrollo de toda la cadena de valor, incluyendo frigoríficos habilitados para faena bubalina y la inserción en mercados de exportación.

“El desafío es fortalecer esta cadena y generar condiciones para su crecimiento sostenido e integración a los mercados”, indicaron desde el organismo.

INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El nuevo “Mapa de Productores y stock bubalino” incorpora datos de establecimientos y cantidad de animales por pedanía, departamento y provincia correspondientes a 2025.

La plataforma permite visualizar la distribución territorial mediante un gradiente de seis categorías, que van desde menos de 50 hasta más de 500 animales por pedanía o departamento. Además, clasifica los datos según la tipología de animales: búfalas y búfalos adultos, bubillas, bubillos machos, bubillitos y bucerras/os.

La herramienta fue desarrollada a partir de información oficial provista por SENASA, lo que garantiza trazabilidad, confiabilidad y consistencia de los datos.

El mapa se suma a otros 13 desarrollos cartográficos publicados en la sección de Información Agropecuaria del portal Mapas Córdoba, iniciativa que busca consolidar una política ganadera basada en evidencia, con enfoque territorial y visión de largo plazo.

Los datos pueden visualizarse y descargarse desde la plataforma de Mapas Córdoba, tanto de manera individual como mediante geoservicios compatibles con herramientas como QGIS, ArcMap y AutoCAD Map.

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