Será este Viernes 24 de Abril. Los recibirá el intendente. Recorrerán obras financiadas durante el kirchnerismo y participarán en una charla en el Teatro Municipal.

El diputado nacional Máximo Kirchner visitará este viernes Puerto General San Martín en el marco de una recorrida por la provincia de Santa Fe. La actividad incluirá encuentros institucionales, recorridas territoriales y espacios de diálogo político con referentes locales.

El intendente Carlos De Grandis será el encargado de recibir al legislador, quien arribará acompañado por su par Florencia Carignano.

Según lo previsto, la jornada comenzará con una reunión entre las autoridades y continuará con una charla abierta en el Teatro Municipal, donde Kirchner expondrá su mirada sobre la coyuntura política ante militantes y dirigentes de la región.

La visita también incluirá una recorrida por distintas obras ejecutadas con financiamiento nacional durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, así como una actividad en el barrio Barrio Néstor Kirchner, en una calle que lleva el nombre del expresidente.

Tras las actividades del viernes, la comitiva se alojará en el Parque Recreativo Municipal, donde está previsto un encuentro informal con el intendente para analizar la situación política y la agenda del peronismo santafesino.

Para el sábado, en tanto, se planifica una recorrida territorial y, sujeto a autorizaciones, un posible sobrevuelo en helicóptero por la zona industrial para observar el funcionamiento del polo exportador.

Desde la organización señalaron que algunos detalles de la agenda aún están sujetos a confirmación en coordinación con el espacio La Cámpora.