Dinamarca toma la delantera contra los deepfakes: derecho de autor sobre tu rostro, voz y cuerpo



Dinamarca se prepara para enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial generativa con una ley pionera en Europa: otorgar a cada persona derechos de autor sobre su imagen, voz y cuerpo. La reforma busca proteger la identidad digital frente al uso no autorizado por tecnologías que imitan rostros, expresiones o formas de hablar de manera casi perfecta.

Una identidad digital bajo protección legal

En la era de los deepfakes, donde una voz clonada o una imagen falsa pueden difundirse en segundos, Dinamarca ha decidido actuar. El gobierno ha propuesto una modificación a la ley de derechos de autor que reconoce el derecho individual sobre los propios rasgos físicos y vocales. La iniciativa tiene un amplio respaldo político y se presentará al Parlamento en otoño.

El objetivo es claro: dar herramientas legales a los ciudadanos para exigir la retirada de contenidos generados por IA que imiten su identidad sin consentimiento. La medida también contempla compensaciones económicas para quienes resulten afectados. Artistas y figuras públicas también estarán protegidos si su actuación es replicada digitalmente sin permiso.

Con esta reforma, Dinamarca marca un límite a la tecnología: no todo lo que puede hacerse debe permitirse. El mensaje del gobierno es contundente: nadie debe ser transformado digitalmente sin su autorización para fines ajenos, ya sean comerciales, manipulativos o simplemente maliciosos.

Creatividad sí, abuso no: una línea clara para las plataformas

El proyecto deja claro que no busca censurar la expresión artística ni el humor. Parodias, sátiras y obras creativas seguirán siendo legales, siempre que no vulneren los derechos de identidad personal. La diferencia está en el consentimiento y en la intención detrás del contenido: reírse de una figura pública no es lo mismo que suplantar su identidad con fines engañosos.

El ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt, advirtió que las plataformas tecnológicas deberán cumplir con la nueva ley o enfrentarán fuertes sanciones. Incluso dejó abierta la posibilidad de escalar el tema a nivel europeo si no hay cooperación. Con la presidencia danesa del Consejo de la UE en el horizonte, Dinamarca planea impulsar esta conversación en todo el continente.

Esta legislación no busca limitar la innovación, sino garantizar que la tecnología respete los derechos fundamentales. El enfoque es equilibrado: proteger sin prohibir, fomentar la creatividad sin abrir la puerta al abuso.

Una postura firme en un tiempo de confusión digital

En un contexto global donde lo falso y lo real se mezclan cada vez con mayor facilidad, Dinamarca lanza un mensaje potente: tu cuerpo, tu voz y tu rostro son tuyos, incluso en el mundo digital. Esta ley no solo protege, también educa. Nos recuerda que la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Y que la identidad, aún en píxeles y algoritmos, merece respeto.

Referencia:

Denmark to tackle deepfakes by giving people copyright to their own features. Link.

Fuente: CerebroDigital.net

RELACIONADOS