Dinamarca quiere prohibir que los menores de 15 años usen redes sociales: un giro radical en la “adultez digital” que ya estudian otros países



La primera ministra danesa anunció un proyecto para restringir el acceso de adolescentes a las redes sociales, argumentando que afectan su bienestar y concentración. La medida se suma a una ola de propuestas similares en Europa y otros países que buscan poner un límite a la vida digital en la infancia

Nota original en: GIZMODO