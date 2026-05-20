Cada 20 de mayo se celebra el “Día Mundial de las Abejas”, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para concientizar sobre la importancia de estos bichitos polinizadores y los múltiples desafíos que enfrentan en todo el mundo.

¿Por qué el 20 de mayo?

La fecha fue elegida en honor al nacimiento de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna y originario de Eslovenia. Janša destacó por su profundo conocimiento sobre las abejas y por promover su protección ya en el siglo XVIII.

¿Por qué son tan importantes?

Las abejas cumplen un rol fundamental en los ecosistemas. Gracias a su trabajo de polinización, ayudan a que las plantas se reproduzcan, lo cual no solo permite la existencia de alimentos como frutas, verduras y semillas, sino también la biodiversidad en general.

Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en parte de la polinización. Sin abejas, nuestra dieta sería más pobre y la seguridad alimentaria estaría en riesgo. Además, su desaparición afectaría directamente a la economía agrícola y a millones de personas en todo el planeta.

¿Qué está pasando con ellas?

En las últimas décadas, las abejas sufrieron una alarmante disminución de sus poblaciones debido a factores como el uso indiscriminado de pesticidas, la pérdida de hábitats, el cambio climático, la contaminación y la aparición de enfermedades y especies invasoras.

En este sentido, proteger a las abejas es una tarea colectiva. Algunas acciones simples pueden marcar la diferencia:

Plantar flores nativas en balcones, patios o jardines.

Evitar el uso de químicos tóxicos en el hogar o la agricultura.

Comprar miel y productos apícolas de origen responsable.

Informarse y difundir el valor de los polinizadores.

Este 20 de mayo es una oportunidad para valorar a estos seres diminutos pero vitales, que trabajan silenciosamente para que la vida florezca.

Día Mundial de las Abejas: dan miedo, pero son fundamentales | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com