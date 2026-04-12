El 12 de abril de 1961 marcó un antes y un después en la Humanidad a partir del primer viaje espacial tripulado por el ser humano.

El 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la Humanidad: el primer viaje espacial tripulado por el ser humano, que fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin. Años después, en 2011, la Asamblea General de la ONU declara el 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, en el que se conmemora en todo el mundo el comienzo de la era espacial.

Desde la ONU enfatizan que el objetivo de este Día Internacional es reafirmar que la ciencia y la tecnología espacial contribuyen de manera importante a alcanzar el desarrollo sostenible, a aumentar el bienestar de los pueblos y de los estados y a asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacíficos.

En la declaración del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, la ONU hace referencia a algunos de los logros más sobresalientes de la exploración espacial, como son los siguientes:

El lanzamiento del primer satélite terrestre, el Sputnik I en 1957.

La primera mujer en orbitar la Tierra fue Valentina Tereshkova que logró su sueño el 16 de junio de 1963.

que logró su sueño el 16 de junio de 1963. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna el 20 de julio de 1969.

el 20 de julio de 1969. La primera misión espacial internacional se produjo el 17 de julio de 1965 con el acoplamiento de las naves espaciales Apolo y Soyuz.

En la última década la Humanidad ha tenido presencia constante en el espacio ultraterrestre a bordo de la Estación Espacial Internacional. El primer viaje espacial tripulado por Yuri Gagarin hace 61 años fue brevísimo: sólo 108 minutos. De todos modos, el tiempo le alcanzó para poder afirmar que «nuestro planeta es azul» y, a continuación, lanzar una advertencia importantísima hasta el día de hoy. Desde el espacio, Gagarin pronunció: «Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos». ¿Quién fue Yuri Gagarin? Yuri Gagarin nació en Gjask (actual Rusia) en 1934 para convertirse en el primer cosmonauta tras completar el primer viaje espacial de la historia a bordo de la cápsula Vostok I (1961). La trascendental gesta de Yuri Gagarin pareció confirmar una vez más que los rusos lideraban la conquista del espacio. Ciertamente, tal percepción no se invertiría hasta la misión del Apolo XI (1969), que llevó a la Luna a los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Yuri Gagarin se graduó en 1955, en la Escuela Técnica de Saratov, en cuyo aeroclub asistió a clases de vuelo. En 1957 ingresó en la Academia de las Fuerzas Aéreas en Orenburgo, en los Urales, y alcanzó el grado de teniente. En 1961 fue elegido para el cuerpo de cosmonautas de la URSS, y el 12 de abril de ese mismo año fue lanzado a bordo de la nave espacial Vostok I, que le llevó a distancias comprendidas entre los 180 y los 327 kilómetros de la superficie terrestre. La pequeña cápsula esférica, de poco más de dos metros de diámetro, sobre cuyos movimientos el cosmonauta apenas tenía control alguno, entró en órbita alrededor del planeta a una velocidad de 28.000 km por hora, durante casi hora y media, tiempo en el cual el vehículo llegó a dar dos vueltas a la Tierra y convirtió a Yuri Gagarin, con tan solo 27 años, en el primer hombre que alcanzaba el espacio exterior. Durante la maniobra de aterrizaje decidió permanecer en el interior de la cápsula, sin activar el asiento eyectable que le habría evitado el impacto final de la toma de tierra, pero terminó su misión con éxito tras aterrizar indemne en el lugar previsto en territorio soviético. Al héroe ruso se le impidió regresar al espacio ya que «los altos directivos no querían arriesgar la vida de un héroe de la Unión Soviética en otra misión peligrosa», según afirmaba la ESA. A pesar de la negativa para que Yuri Gagarin no volviera a realizar vuelos espaciales, murió 7 años después, el 27 de marzo de 1968, durante unas prácticas aéreas con un avión caza. El 12 de abril también se celebra La Noche de Yuri, para conmemorar el primer vuelo espacial tripulado. El objetivo de la celebración es aumentar el interés de los ciudadanos por la exploración del espacio y fomentar una cultura comprometida con esta causa, incluyendo música, danza, moda, arte y otras disciplinas. La noche de Yuri se materializó por primera vez el 12 de abril de 2001, si bien su homóloga, conocido como el Día de la Cosmonáutica, se celebra desde 1962 en lo que entonces era la Unión Soviética. Primera publicación en Nuevaregion.com: 12 Abril 2023