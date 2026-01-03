La noticia que sacudió al mundo de la carne vacuna en Argentina y el mundo en los últimos días, la aplicación de salvaguardias y aranceles de parte de China a las importaciones, sigue dejando puntos para analizar.

Pero también la espera por la “letra chica” del acuerdo comercial en carnes entre nuestro país y Estados Unidos. Y también el balance de un año que se fue, 2025, en el cual varios de los institutos de promoción y rectores de algunas economías regionales quedaron bajo la lupa, o mejor dicho, bajo la chance de ser alcanzados por la “motosierra” recortadora del Gobierno de La Libertad Avanza.

En ese sentido, desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) analizaron en una charla con Infocampo cómo observaron lo que terminó por determinar China en materia de compras de carne.

Hace un año atrás la cadena de la carne comenzó una estrategia de defensa en el plano jurídico y comercial que debió ser abordado por el propio IPCVA, frigoríficos exportadores, estudios de abogados radicados en China y algunos organismos del Estado, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, más Cancillería.

Con todo eso, ante la amenaza de sanciones comerciales por acusaciones de “dumping”, la pulseada se mantuvo a lo largo de todo 2025.

CARNE: NEGOCIACIONES EN ANUGA

El pasado 4 de noviembre, en ocasión de la feria alimenticia Anuga que se realiza todos los años en Alemania, representantes de la cadena de la carne fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Comercio de la República Popular China.

“Hemos podido manifestar nuestra opinión en cuanto a que no corresponde poner en práctica una medida de salvaguardia, porque así lo demuestran los estudios que se realizaron”, explicó el propio Breitschmidtt en esa oportunidad.

En ese marco, sostuvo: “No obstante, en el caso que China siga adelante con alguna medida, hemos manifestado que para la cadena de ganados y carnes de la Argentina es preferible la aplicación de un arancel mínimo. Dejamos muy claro que una medida de primero entrado, primero servido, no sería bien vista ya que generaría un desequilibrio entre los distintos proveedores del mercado”.

CHINA EN 2026

Ahora, si bien no llegó la “letra chica” por parte del Ministerio de Comercio de China, en la cadena contemplan que el cupo habilitado oscile en torno a las 500.000 toneladas y marque un crecimiento de menos del 10% en relación a lo que se exportó durante 2025.

“Por ahora los que pueden seguir participando son los que tienen las plantas habilitadas para exportar a China. El proceso de habilitación de plantas no cambia, y sigue estando por afuera el tema de las menudencias, pero Argentina no está habilitada para eso”, remarcó el presidente del IPCVA.

Además sostuvo: “si bien hay que tener en cuenta que esto fue un pedido desde los productores ganaderos chinos, lo cierto es que las autoridades tampoco quieren ver perjudicado el ingreso de carne, tienen que abastecerse porque ellos no llegan a producir lo necesario”.

Y también juega el factor de sostenimiento de precios. “Eso también incide, y encima se viene el Año Nuevo chino y hay que tener en cuenta que también entró a jugar que Estados Unidos le sacó los aranceles a Brasil, y volvió todo un poco a más normalidad”, sumó.

LA NEGOCIACIÓN ANTE CHINA

“Junto a la Cancillería siempre hemos manifestando que no veíamos viable (la imposición de aranceles) dado que no perjudicábamos el comercio en China. Hubo reuniones, y cuando estuvimos ahí en la SIAL en el mes de mayo nos reunimos con el abogado que contratamos localmente. Allí nos recibieron a nosotros como también a representantes de Brasil y Uruguay, y pudimos dejar por escrito que no veíamos como positivo medidas de salvaguardia”, expresó.

En ese marco, dada la posibilidad firme de que la administración china las implementara, el segundo objetivo planteado por el IPCVA y el resto de los actores de la cadena fue el de no resentir el comercio de carne desde la Argentina hacia allí.

Y ese concepto, entienden en el IPCVA, se logró.

“Creo que dentro de todo, para el Instituto en compañía obviamente de la Cancillería y la Secretaría, llegamos al objetivo buscado. Como muchas veces dicen los economistas, este era el ‘segundo mejor’ objetivo planteado”, analizó Breitschmidtt.

“Recordemos que también se barajaba que se aplicara una cuota general a todos los países exportadores de carne que le venden a China. En ese caso, ante competidores como Brasil, en dos meses se hubieran hecho de todo el cupo”, explicó.

En cuanto la competencia internacional, sostuvo: “Preferimos mirar lo que nos compete en término de la negociación que hicimos, y por ahí no tanto decir cómo le fue a Brasil o Uruguay. Brasil es parte de los BRICS, y si llegáramos a entrar en esa discusión con China, no sabemos cómo lo pueden llegar a tomar”.

EL ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS

Por el otro lado el sector sigue a la espera de una ratificación formal de los acuerdos comerciales de envíos de carne desde la Argentina hacia Estados Unidos, anunciado tanto por la administración de Javier Milei como la de Donald Trump.

“Estamos a la espera de que en este primer trimestre se cierre esa letra chica, pero hay acuerdos de confidencialidad y lo que sí se sabe es que el acuerdo engloba un volumen de unas 100.000 toneladas”, remarcó.

“Estamos todos esperando que se defina. Tiene mucho que ver la parte diplomática y lo que concierne a las firmas”, explicó.

Por último el presidente del IPCVA explicó cómo se vivió el año 2025 en el Instituto.

“En lo externo apostamos a toda la parte de la geopolítica, las ferias internacionales, las misiones para abrir más mercados. Y en la parte interna, apostamos a los trabajos de investigación, las jornadas a campo, los trabajos con los jóvenes, con nutricionistas y pediatras, y tratando de responder a todas las críticas con agenda, con trabajo, para demostrar que el instituto es útil como lo son los de los países de la competencia”, sumó.

Y cerró: “A veces es difícil llegar con toda la información, y creo que muchas de las críticas son por desconocimiento, ya que aquí todas las entidades están representadas”.

