Debut regional en la Copa Santa Fe Femenina
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Los equipos de la región comenzaron su participación en la edición femenina de la Copa Santa Fe Femenina con estos resultados:
Barrio Quinta de Capitán Bermúdez 2 – 0 ADIUR de Rosario
Belgrano de Serodino 1 – 3 Argentino de San Lorenzo
Goles: Priscila Dorales (2) y Priscila Sánchez (1)
Santa Catalina de Capitán Bermúdez 0 – 1 Social Lux de Rosario
Partido programado para el 18/5:
Morning de Rosario vs. Barrio Vila de San Lorenzo