Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



Los equipos de la región comenzaron su participación en la edición femenina de la Copa Santa Fe Femenina con estos resultados:

Barrio Quinta de Capitán Bermúdez 2 – 0 ADIUR de Rosario

Belgrano de Serodino 1 – 3 Argentino de San Lorenzo

Goles: Priscila Dorales (2) y Priscila Sánchez (1)

Santa Catalina de Capitán Bermúdez 0 – 1 Social Lux de Rosario

Partido programado para el 18/5:

Morning de Rosario vs. Barrio Vila de San Lorenzo

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