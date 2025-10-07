Este martes 7 de octubre Rosario se prepara para un festejo inolvidable para celebrar sus 300 años.

Desde las 18 en el Monumento a la Bandera, grandes artistas le regalan una celebración histórica a su ciudad:

🎶🎵 Nicki Nicole junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, Juan Carlos Baglietto y artistas locales, con entrada libre y gratuita.

Qué es lo que va a pasar

🎤 Nicki Nicole en un show sinfónico, con más de 70 músicos en escena y un repertorio original creado para esta ocasión única, bajo la dirección de Nicolás Sorin.

🎵 Juan Carlos Baglietto, un artista que une generaciones y estilos y que ha sido parte de la historia y el presente musical de la ciudad, y las artistas locales Delfina, Sofi Gazzaniga, Mica Racciatti y Mery San Dámaso.

👉 Toda la info

Lo que tenés que saber

🚧 Habrá cortes y desvíos de tránsito.

🕑 Desde las 14 y hasta el final de la jornada en:

Avenida Belgrano y San Juan

Avenida Libertad y San Juan

R. Domínguez y Belgrano

R. Domínguez y F. de Navarra

Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)

Avenida Belgrano y Buenos Aires

Avenida Belgrano y Laprida

Avenida Belgrano y Sargento Cabral

Avenida Belgrano y L. Porta

Avenida Belgrano y Pasaje de las Artes

🕐 Desde las 13 y hasta el final de la jornada en:

1° de Mayo y Rioja

Córdoba y Juan Manuel de Rosas

🚌 Se suman refuerzos de colectivos a las líneas que circulan por la zona del Monumento:

102R, 106N/R, 112N/R, 116, 121, 123, 127, 131, 132, 101N, 110, 122V/R, 126N/R, 128N/R, 130, 140, 142N/R, 143/136/137N/R, 145/133 C9 y Soldini, 146N/R

Se habilitan espacios de estacionamiento exclusivo para motos.

👉 Toda la info

❤️ Los artistas le regalan su arte a la ciudad que los vio nacer, un gesto de amor a Rosario y a su gente en el marco del Tricentenario.

300 años de Rosario con la fuerza de la música

Una ciudad que nació a orillas del río y creció con la energía de su gente, que encuentra en el arte la manera más genuina de contar su historia, vivir su presente y proyectar su futuro.

La música es parte esencial de la identidad de Rosario, cuna de artistas que trascendieron fronteras y que hoy siguen dejando su huella en el mundo.

La ciudad suena en cada acorde, en cada letra, en cada corazón. Esa música nos recuerda que lo mejor de nuestra historia se sigue escribiendo aquí y ahora, desde Rosario hacia el mundo.

Huella solidaria en el evento

🤝 En la previa y durante el espectáculo, se recibirán donaciones voluntarias para la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Sumate a colaborar con esta institución emblemática que cuida de la salud y el futuro de las infancias de la ciudad.