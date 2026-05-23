​[[{«value»:»Entre campos ubicados al pie de la cordillera de Los Andes, Mendoza fue el eje de uno de los últimos cruces de conocimientos entre productores agropecuarios de distintas regiones del país.

El reciente Encuentro Nacional de Regionales de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) mostró su enfoque en la innovación agrícola mediante el trabajo colaborativo.

En campos de ajo en los cuales los productores locales desarrollan el cultivo en combinación con commodities tradicionales o pasturas, y aplican la siembra directa, o a la vez en fincas de viñedos, manzanos y olivos como Las Perdices o Zuccardi, los representantes de Aapresid intercambiaron conocimientos y siguieron construyendo el entramado que nutre a la amplia red que se extiende por distintas provincias.

Dos ejemplos de ello fueron Francisco Caminoa, de Del Campillo, Córdoba; y Juan Pablo Santos, de General Madariaga, en Buenos Aires.

COMPARTIR PARA SOLUCIONAR

“El factor común que tenemos es la búsqueda de soluciones a distintas problemáticas que en algunos casos pueden ser parecidas, y en otras no tanto”, calificó Caminoa durante la visita a la viña Las Perdices, propiedad de la familia Muñoz en Luján de Cuyo.

Caminoa se desempeña habitualmente con soja, girasol y maíz junto con cultivos de servicios, pero destacó la conjunción de los conocimientos entre ambas realidades productivas.

Santos, por su parte, destacó: “Mendoza es una zona muy distinta a la que estamos acostumbrados a la región pampeana, con cultivos muy distintos”.

“Pero lo que uno se lleva de estas reuniones de Aapresid es que estos encuentros regionales muestran las ganas de innovar y probar cosas nuevas. Es probar, equivocarse, hasta encontrar un sistema que sea sustentable y que mejore la producción el medio ambiente”, aseguró.

En su caso trabaja en una explotación mixta ganadero agrícola, con mayor foco en la cría de animales. “Es una zona cerca de la costa y hacemos agricultura en campo de terceros, pero ganadería en campo propio con suplementación a campo y terminación en corral”, calificó.

“Los productores todo el tiempo chocamos con la realidad económica, porque uno no puede trabajar para perder plata. Pero el tema es buscar herramientas y sistemas, probar cosas hasta lograr encontrar el equilibrio entre lo que es la parte productiva y sustentable de la de la producción y la económica”, manifestó.

AAPRESID EN LA SITEVINITECH

Por otro lado el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, fue también uno de los que participó del encuentro y también aprovechó para visitar la reciente edición de la Sitevinitech, en Mendoza Capital.

Allí participó de una entrevista conjunta entre Infocampo y la Universidad Nacional de Cuyo, en la cual destacó que “Aapresid es una asociación que promueve la innovación en red, el protagonismo del productor para enfrentar los desafíos de la agricultura y la producción agropecuaria global”.

“Como por ejemplo la falta de rentabilidad, falta de interés de los jóvenes en el agro, la irrupción de tecnología y también estar cerca de los de políticas públicas. La regional Mendoza nos obliga e interpela a la hora de abrir la mirada a otros sistemas productivos, a otras regiones”, expuso Torres.

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El dirigente de Mar del Plata fue la cara más visible de los casi 300 productores que arribaron a Mendoza.

“Al principio, la siembra directa era una manera de producir diferente a la que se hacía, donde los pioneros eran denominados ‘locos’, que estaban haciendo algo que no iban a andar, que se iban a fundir, etc. Luego en colaboración con el INTA Marcos Juárez se empezó a pensar juntos cómo hacer una agricultura distinta”, destacó.

“Hoy creemos que la agricultura tiene una crisis de repensarse, de rentabilidad, y creemos que el hilo conductor es que el productor tiene que asumir ese protagonismo, no tiene que esperar en el campo a que las cosas ocurran sino que tiene que salir a buscar la solución, aunque no va a poder encontrarla solo: para eso tiene que compartir con sus pares y buscar otras miradas”, cerró Torres.

A su lado, Maximiliano Bordas, al frente de la nueva regional Mendoza de Aapresid, definió: “Nosotros los montañeses somos un poquito más cerrados, nos cuesta más compartir conocimiento, pero encontramos otros ‘locos’, como dijo Marcelo”.

Y cerró: “Y hoy en Cuyo estamos como estaba Aapresid hace 30 años atrás en la Pampa Húmeda, porque somos los locos que hacemos algo distinto y estamos trabajando en mejorarlo y en perfeccionarlo, pero siempre compartiendo conocimiento. Creo que es la manera de crecer”.

«}]]Agricultura – Infocampo