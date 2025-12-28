Cuatro años para rozar la singularidad. La pista no está en los laboratorios, sino en cuánto tardamos en corregir a una IA



Durante más de una década, una empresa de traducción ha recopilado millones de datos sobre humanos trabajando junto a máquinas. El resultado es una métrica inesperada que sugiere que la distancia entre ambos se está cerrando más rápido de lo que muchos imaginaban.

Nota original en: GIZMODO