Lavarse los dientes por lo menos tres veces al día, especialmente después de comer, es un hábito que las personas incorporamos desde temprana edad.

Mantener una adecuada higiene bucal ayuda a eliminar la placa bacteriana, previene la aparición de caries y el mal aliento y protege el esmalte bucal.

Pero, ¿es recomendable cepillarse los dientes inmediatamente después de comer? Investigaciones actuales dicen que no y sugieren esperar al menos 30 minutos para que el esmalte se recupere.

¿Qué es lo que sucede? Si bien el pH de la boca es neutro, cuando comemos algo, cambia porque sube la acidez, lo que hace que el esmalte dental se debilite y la saliva tarde unos 20 minutos en equilibrarlo. Por eso, si nos cepillamos justo después de comer, esparcimos el ácido por toda la boca y lo frotamos contra los dientes, dañando así el esmalte.

Entonces, tras una comida, se sugiere enjuagar la boca con agua para que los niveles de pH se sitúen dentro de la normalidad. Esto protegerá al esmalte de daños cuando te cepilles más tarde.

Por último, más allá de la ingesta de alimentos, es importante lavarse los dientes cada ocho horas para evitar la placa dental, que es la bacteria que causa las caries y otras enfermedades.

¿Cuánto tiempo esperar para lavarse los dientes después de comer? | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com