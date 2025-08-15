Cuando los chips se convierten en moneda: La extraña venta de la seguridad nacional estadounidense



La autorización de la administración Trump para que Nvidia y AMD exporten chips H20 a China a cambio de un 15% de los ingresos plantea un dilema que va más allá de lo legal. En juego está el uso de la seguridad nacional como instrumento de negociación política y económica, con implicaciones estratégicas profundas.

Nota original en: GIZMODO