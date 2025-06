De la Franja Morada al silencio explícito ante las políticas criminales de Milei. Del alfonsinismo a los frentes Cívico y Social y Progresista pasando por el ARI. El radicalismo de Javkin y Pullaro se olvidó de sus orígenes.

El domingo 29 de junio se realizan las elecciones municipales y comunales en la provincia de Santa Fe. En un contexto empiojado por la proscripción de Cristina Fernández, con todo lo que eso conlleva, y una fina articulación entre los sectores del poder que más influencia tienen en el Ejecutivo nacional, los medios de comunicación hegemónicos y una suprema corte que empieza a pagar los favores por los que llegaron a dichos cargos en medio de escándalos en el procedimiento de sus nombramientos, se juegan no sólo la representación y las candidaturas, sino también una disputa por diferentes modelos de país.

El gobierno provincial y el municipal responden al mismo signo político: provienen ambos, el Gobernador y el Intendente, del radicalismo universitario de los años 90. Fuera de algunas pequeñas salvedades, van en la misma línea y tienen estrategias parecidas respecto de la relación que fueron construyendo con el gobierno nacional. Si bien nunca fue un apoyo explícito, los sucesivos encuentros que se dieron mostraron a las autoridades provinciales y municipales con cierta algarabía de salir en la foto con Milei. No hubo un alineamiento en las cámaras para apoyar los diferentes proyectos de ajuste de La Libertad Avanza. Sin embargo, no se situaron en un lugar de confrontación o de exigencias como sucedió con el gobierno de Alberto Fernández frente al cual, al menos Javkin, quien ya era intendente, se situó claramente como opositor.

Una acertada lectura de los momentos, errores en los sectores con quienes competían, tanto en la interna (Paso) como en las generales, y un endurecimiento de las posiciones de gran parte de la población respecto de la seguridad, del problema del narco y de los asesinatos potenciados por los medios de comunicación locales que le dieron un tinte dramático, por un lado, y un discurso de mano dura, de estigmatización de la pobreza, en sintonía con lo que sucedía a nivel nacional con el surgimiento de Milei en la escena política, por otro, propulsaron a Pullaro a la gobernación de Santa Fe con un 58,4 por ciento de los votos. Los hechos de corrupción relacionados a los concursos de comisarios, y los audios filtrados a la prensa no afectaron la imagen positiva.

Si bien el socialismo manejó los hilos del frente cívico y social hasta hace 6 años, el radicalismo logró construir hegemonía política y quedarse con la conducción del frente. Los muchachos provenientes de Franja Morada tuvieron sus figuras políticas que se instalaron en el imaginario político durante los 90, con participación en el Concejo de Rosario y en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Luego, a partir de 2006, año en que se conformó el Frente Cívico y Social, comenzaron a formar parte del Ejecutivo municipal en diferentes secretarías. En un contexto de poca renovación de figuras por parte del socialismo, Pablo Javkin aprovechó una mala elección de candidatos para las Paso del 2019 y se quedó con las elecciones internas, convirtiéndose en el candidato a Intendente por el entonces oficialismo en la ciudad y en la provincia. Ese año fue lapidario para el socialismo, perdió la provincia con el peronismo de Perotti y perdió la interna con el radicalismo de Javkin. Sumado a eso, la muerte en 2020 de Binner, y de Lifschitz en 2021, dieron el golpe de gracia a un partido que en los años 80 se podía caracterizar como de centroizquierda, pero que en los últimos años terminó convirtiéndose a la pragmática del management político, con un discurso de eficiencia y de austeridad. El abandono paulatino de la estrategia de descentralización, y el deterioro de los centros de salud, bastión de la estrategia de los años 90 de llegar a todos los barrios con un Estado presente, fue dando lugar a las inversiones en obras públicas en el centro de Rosario, embelleciendo la fachada y abandonando a su suerte a gran parte de los rosarinos de las periferias.

El radicalismo alfonsinista que encarnaba la Franja Morada durante los 90 –que son los mismos que hoy gobiernan la provincia y la ciudad– fue un actor importante durante esa década en la resistencia contra el ajuste neoliberal. La Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Universitaria de Rosario (FUR) estaban conducidas por el radicalismo. Fueron actores en las luchas contra la Ley Federal de Educación, contra los intentos privatizadores de la educación universitaria, participaron como coorganizadores de la Marcha Federal, en la que el actual intendente de Rosario, en ese momento presidente de la FUA, tuvo un importante protagonismo. Fueron fundadores junto a la Central de Trabajadores Argentinos y a la Federación Agraria Argentina del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO). Luego, junto a Elisa Carrió, conformaron el ARI (Afirmación para una República Igualitaria), coalición con la que Pablo Javkin y Carlos Comi llegaron a ocupar bancas en el Concejo entre 2003 y 2007.

El discurso progresista estuvo presente en cada una de las campañas. Una clara tendencia de centroizquierda a favor de los trabajadores, del crecimiento del empleo, de la educación y la salud pública de calidad, de la importancia de la integración de los sectores marginales, una visión pluralista e inclusiva se desprendía de sus declaraciones. Las instituciones de la democracia por sobre todas las cosas, las garantías constitucionales de los derechos, la defensa irrestricta de las instituciones de la democracia eran parte fundamental de la propuesta política. La diplomacia y el diálogo, el modo de realización de dichas propuestas.

El gobernador en cambio, no tuvo ese recorrido. Tuvo un perfil más bajo que se remonta a 2011, cuando fue electo diputado provincial. En 2015 fue nombrado ministro de Seguridad, y volvió a ocupar una banca en la legislatura provincial entre 2019 y 2023, año en que fue electo gobernador de Santa Fe. Su carrera política es relativamente corta si se la compara con la del Intendente de Rosario y su perfil tiene más que ver con la visión neoliberal de la política. Gestión y austeridad fiscal, disciplinamiento de los empleados estatales y maestros a través de paritarias en baja y descuento de los días de paro, políticas de recorte del gasto público en áreas estratégicas que tienen que ver con los derechos como salud, educación, gasto social. Fue ministro de Lifschitz, con quien coincidía bastante en el perfil.

El radicalismo, partido centenario que alguna vez supo ser un movimiento de masas enfrentado a lo más conservador de la oligarquía argentina y que acompañó el proceso de reapertura democrática de 1983, hoy parece haber perdido muchos de los principios que lo cohesionaban. Si bien en esta etapa histórica la individualización de la política, junto a la crisis de representatividad, hace que los dirigentes se encuentren muy alejados de aquellos a quienes dicen representar, hay principios que son fundantes y fuera de los cuales la política pierde todo sentido, o sea, se vuelve un empleo. La ética cívica y la moral pública, el rechazo a la corrupción y la defensa de la honestidad y la gestión pública son los pilares. El estado de derecho y la oposición a cualquier tipo de autoritarismo también están claramente explicitadas en su Acta de Fundación firmada casualmente en nuestra ciudad. “Que sean los principios que triunfen y no las personalidades”, rezaba la misma.

El radicalismo se encuentra hoy en las antípodas de lo que sus principios proponen. El silencio de los de boina blanca sobre la inconstitucionalidad en la que se basan las políticas neoliberales en esta etapa de avances de los poderes reales sobre los derechos consagrados en su carta magna, junto a la concentración del poder público, dejan en evidencia una amnesia muy grande. Las instituciones democráticas que defendía Alfonsín están siendo bombardeadas, la búsqueda reformista de la justicia social se abandonó por completo, agudizando tanto en la provincia como en el municipio el segregacionismo de las clases populares. El trato que se le da a los trabajadores y trabajadoras estatales y de la educación es lamentable. La ocupación de la ciudad de Rosario por las fuerzas de seguridad y el retroceso en materias de políticas de contención social, de adicciones, de integración, plantean un panorama desolador de cara a un futuro con mayores índices de pobreza e indigencia. Si bien los tiempos cambiaron, los principios pueden ser revisados y deben aggiornarse las formas de actuar sobre la realidad. La ética no puede ir en el sentido contrario de lo que la letra fundacional del partido dice.

Nunca es tarde para orientar el sentido de las políticas de Estado hacia el bienestar general, aunque ello implique romper algunos acuerdos con el poder concentrado, las grandes corporaciones, los especuladores financieros. De otro modo la historia los recordará como los garantes de la tiranía del poder real.

Publicado en el semanario El Eslabón del 21/06/25

