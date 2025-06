Se aceleraron los tiempos judiciales como nunca y el fallo de la Corte comenzó a ser ventilado con anticipación desde los grandes medios, cuyos voceros al final brindaron con champagne. Visto desde otro lado, resucitaron el liderazgo político de CFK y se abrió un nuevo juego.

La condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la polémica causa Vialidad aparece como un hito que puede marcar un antes y un después para uno de los movimientos políticos más importantes de la región. Cómo se rearmará y cómo se levantará el peronismo, es un enigma. Los gritos de bronca e indignación suenan fuerte desde abajo y exigen a los dirigentes unirse y ofrecer una nueva resistencia. Pero nadie tiene certezas de las derivaciones de este cimbronazo, ni los propios ni los extraños. Y aunque muchos provocadores abrieron botellas de champagne para festejar por enésima vez la muerte del peronismo, otros ven en este ataque mediático-judicial un efecto boomerang que puede transformarse en el renacimiento del liderazgo de Cristina.

Todo se precipitó en un par de semanas luego de que la ex mandataria anunciara en una entrevista televisiva en C5N su vuelta a la postulación política como legisladora bonaerense en la tercera sección electoral provincial, en medio incluso de peleas internas con el sector que respalda al gobernador Axel Kicillof.

Si bien con anterioridad circulaban versiones y sospechas de que la Corte Suprema de Justicia podría ratificar la condena en la causa Vialidad, los más experimentados cronistas judiciales, conocedores de los largos tiempos tribunalicios, lo descartaban a corto plazo. Pero de pronto, desde los grandes medios hegemónicos comenzaron a publicarse artículos que sugerían que los tres integrantes del máximo tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) estaban a punto de expedirse en contra de Cristina. Desde la señal TN y La Nación + llegaron hasta ordenar a los supremos a que lo hagan lo más rápido posible: “Laburen, muchachos, vamos, activen”, dijo Jonatan Viale, en otra página de oro en su colección de grandes momentos del periodismo basura.

El abogado Carlos Baraldi sostuvo que “nadie puede dudar de que esto es un fallo político; sería jurídico si no hubiesen cometido la enorme cantidad de irregularidades que hemos descripto en los recursos y que no fueron contestadas”.

Para el defensor de CFK, la ex mandataria “fue una perseguida política durante muchísimo tiempo y este fallo que la priva de justicia lo confirma”. Y lamentó: “Es vergonzoso porque de una Corte vergonzosa no se podía esperar otra cosa más allá de que uno siempre puede alentar algún tipo de esperanza”.

“Si hay algo en este expediente, en este proceso, en esta farsa de juicio, es que se vulneró en la garantía del juez natural, es decir que haya jueces imparciales. Lo hemos dicho, hemos presentado los escritos, hemos explicado la secuencia de todos estos encuentros vergonzosos que los jueces tenían con el presidente (Mauricio) Macri y entonces dicen a la defensa «¿por qué esto estaría mal?» ¿Cómo no estaría mal? La causa la inició Macri a través de (Javier) Iguacel –administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad–, se presentaron como querellantes dos organismos del Poder Ejecutivo: la Oficina Anticorrupción y la UIF (Unidad de Información Financiera), que tenían un interés directo. Hablaban constantemente de que la iban a meter presa y los jueces que tenían que controlar, no cualquier juez, los jueces de la Cámara de Casación que vamos a decir sus nombres (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky se reunían con el presidente Macri a conversar no se sabe qué porque no había ningún motivo oficial”, recordó.

“Después hay otras cuestiones que tienen que ver con otras violaciones de garantías constitucionales que son igualmente de groseras. Nosotros tuvimos jueces en el tribunal oral que actuaron como fiscales. Cuando (el fiscal Diego) Luciani presentó ese, diríamos, gran alegato histriónico, llegó nuestro turno y rebatimos punto por punto esa falsa acusación. Y no lo decimos nosotros, lo dijo (Mariano) Cúneo Libarona”, rememoró Beraldi. El letrado hacía referencia a una intervención del actual Ministro de Justicia en un programa de TV en 2022 cuando dijo: “¿Está probada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no”. Y Cúneo Libarona añadió: “La gente cree y la da por condenada. Yo te digo, vamos a lo jurídico, que es lo que interesa. Algunas defensas, como la de Carlos Beraldi, superaron ampliamente la acusación fiscal. Y yo quedé impactado”.

Reclamo internacional

La defensa de CFK presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena de la ex Presidenta a 6 años de prisión por la causa Vialidad. La CIDH investiga posibles violaciones a los derechos humanos por parte de los Estados miembros, pero no tiene funciones judiciales. Si considera que un caso lo amerita, puede elevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son obligatorias para la Argentina.

Foto: Federico Fernández

En caso de que la Corte falle contra el Estado argentino, la sentencia local podría ser revisada, ya que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional en el país. Mientras tanto, la condena local sigue vigente.

El abogado Gregorio Dalbón informó que dio aviso a la Corte Internacional de La Haya que “existía una sentencia condenatoria de una presidenta de la nación”. Y amplió: “Se le dijo al organismo internacional que no se respeta el debido proceso, que no se notifican a los abogados ni a la misma Cristina”.

La grieta se profundiza, el desprestigio de la Justicia también

Un relevamiento realizado por Zuban-Córdoba y Asociados luego de la condena arroja una profundización de la polarización en torno a la figura de Cristina pero también evidencia la desconfianza hacia el Poder Judicial. Según la encuesta nacional, el 53 por ciento de la población considera culpable a CFK y cree que debe ir presa, mientras que el 40,8 la considera inocente. En tanto, el 46,5 por ciento cree que los tribunales actuaron de forma deshonesta, y más de la mitad de la población –el 56,6– está en desacuerdo con la afirmación de que en Argentina somos iguales ante la ley.

El informe señala que más del 75 por ciento rechaza que se designen jueces de la Corte por decreto, y un 61,1 por ciento estaría de acuerdo con elegirlos por voto popular, como ocurre en México luego de una reforma judicial.

La fusilada que vive

El 2 de diciembre de 2019 Cristina les había dicho en la cara al tribunal: “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

También se refirió a que no estaba ante la Justicia sino ante una suerte de pelotón de fusilamiento que tenía por objetivo, “desde el principio, estigmatizar a un espacio político y, fundamentalmente, a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.

Tres años después un hombre le disparó en la cara pero la bala se atascó. Así, todo lo que Cristina había anticipado como parte de una nueva fuerza, la del “Partido Judicial” en reemplazo del viejo apriete golpista del Partido Militar, se cumplió a rajatabla. La frutilla del postre era dejarla presa y fuera de la posibilidad de volver a postularse, y decidieron que este era el momento.

El lunes pasado en una humorada se autodefinió como “una fusilada que vive”, enlazando el intento de asesinato que sufrió en 2022 con los hechos relatados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. “Algunos creen que pueden humillarnos y derrotarnos, pero a veces cuando algunos andan por la calle libres los que hicieron mega canjes, endeudaron dos veces al país con el FMI, estar presa es un significado de dignidad”, adelantó antes de que se confirmara su condena y lo repitió una vez más luego de difundido el fallo el martes por la tarde.

La condena como bisagra

Mientras que una virtual cadena nacional mantenía en vilo al país el martes sobre la decisión de la Corte, algunos no pudieron esperar frente a las pantallas y salieron a las calles y plazas que comenzaron a poblarse de simpatizantes cristinistas de todas las edades, dolidos e indignados que expresaban a gritos desgarrados su amor por Cristina.

En Rosario, por las redes sociales circuló una convocatoria a la plaza 25 de Mayo. De a poco se fue ocupando el espacio público mientras todos esperaban una definición mirando los celulares, o escuchando la radio con los auriculares.

La plaza terminó de colmarse al caer la tarde y permaneció encendida en griteríos a pesar del frío. En la convocatoria, que tuvo mucho de espontaneidad, se volvieron a encontrar dirigentes que hasta hace unos días atrás estaban distanciados y a cara de perro por las pujas internas y que ahora se abrazaban.

También confluían sectores no peronistas, incluso los que han sido duramente críticos como los nucleados en el Frente de Izquierda.

Por un momento, las distintas vertientes políticas estaban unidas bajo un sentimiento en común: no se trataba de un ataque sólo a CFK, era un tiro por elevación a toda la oposición y en definitiva al sistema democrático.

Al menos por unas horas quedaron atrás las peleas, las candidaturas, los egos y las divisiones. Se cantaba una y otra vez la marcha peronista. La gente cambiaba la tristeza por entusiasmo, la plaza latía como pocas veces. Muchos de los presentes presentían que algo de la historia comenzaba a reescribirse, mientras del otro lado otros festejaban que le pusieron el famoso “último clavo al cajón del kirchnerismo”.

Publicado en el semanario El Eslabón del 14/06/25

La entrada Crónica de una condena anunciada se publicó primero en Redacción Rosario.



Fuente: Redacción Rosario



