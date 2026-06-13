En Colombia, miles de personas han crecido en entornos marcados por el miedo, los gritos y las palabras hirientes. Aunque el tiempo pase, muchas de esas experiencias continúan presentes de manera silenciosa, afectando la forma en que las personas se relacionan consigo mismas y con quienes las rodean. La Marcha de la Noviolencia desarrollada en Antioquia abrió un espacio de conversación alrededor de aquellas heridas emocionales que, aunque invisibles, siguen impactando la vida cotidiana de muchas personas.

Realizada en diferentes territorios de Antioquia, esta iniciativa impulsada por Colombia Noviolenta / Ahimsa International propuso una mirada más profunda sobre la violencia, entendida no solamente desde lo físico o social, sino también desde aquello que ocurre en el interior de cada ser humano, más allá de recordar experiencias difíciles de la infancia o del pasado, el recorrido se convirtió en una invitación a reconocer la capacidad humana de sanar, reconstruirse y transformar la manera en que se vive y se comparte con otros.

A través de encuentros, caminatas y espacios de reflexión, el mensaje principal giró alrededor de una idea clara: sanar también es una decisión consciente. La iniciativa resaltó la importancia de prácticas como la empatía, el respeto y la meditación personal como herramientas para romper ciclos emocionales y formas de violencia que durante años se han repetido de generación en generación.

En medio de una sociedad acelerada y marcada por múltiples conflictos sociales y emocionales, la Marcha de la Noviolencia planteó la necesidad de volver a lo esencial, escucharse, reconocerse y construir relaciones más conscientes. Con un enfoque humano y esperanzador, el mensaje final dejó una invitación abierta a comenzar desde hoy un proceso de transformación interior, entendiendo que el verdadero cambio colectivo también nace desde la manera en que cada persona aprende a habitarse a sí misma.

Colombia NoViolenta / Ahimsa International

#pressenza #periodismonoviolento

https://www.instagram.com/reel/DZbFnUMNmB3/?igsh=OGhuNjZvbjViZGgy

Redacción Colombia

Fuente: Redacción Colombia. PRESSENZA.COM