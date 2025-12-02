El diputado provincial Marcos Corach (PJ) cuestionó con dureza la política energética del gobierno de Maximiliano Pullaro, al advertir sobre la eliminación masiva de tarifas sociales, la falta de transparencia en el cobro a grandes deudores y supuestas excepciones otorgadas a desarrollos inmobiliarios. El legislador apuntó a lo que describió como “una doble vara” dentro de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Corach confirmó que su bloque presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo explique por qué se dieron de baja más de 40 mil tarifas sociales, que pasaron de más de 200 mil usuarios a 146 mil. “No sé con qué criterio hicieron esa depuración. Lo que sí sabemos es que hay familias que pasaron de pagar 12 mil pesos a 90 o 100 mil. Estamos hablando de gente extremadamente vulnerable”, remarcó en diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9.

El legislador justicialista también denunció que mientras se recortan beneficios a sectores de bajos ingresos, no se estarían cobrando deudas millonarias a grandes empresas. Entre las compañías mencionadas por distintos funcionarios municipales y provinciales aparecen Vicentin, Sancor y Celulosa, además de la cooperativa eléctrica de Villa Gobernador Gálvez. “Quisiera saber a quiénes no les están cobrando, por qué no se judicializan esas deudas y cuáles son las medidas que tomó la empresa. No hacerlo es incumplimiento de funcionario público”, afirmó.

Otro punto crítico, según Corach, es la supuesta suspensión del cobro del cargo de expansión, un canon que deben pagar los desarrolladores inmobiliarios cuando lotean nuevos barrios y requieren inversiones adicionales de infraestructura eléctrica. El diputado estimó que la decisión implicaría un alivio fiscal de 8 mil millones de pesos anuales para el sector privado. “Las ampliaciones las debería pagar el desarrollador, no todos los usuarios. Si ese cargo no se cobra, alguien está siendo beneficiado”, advirtió.

Corach también vinculó estas medidas con un clima político de creciente conflictividad con los sindicatos, en particular Luz y Fuerza. Consultado por la renuncia de la especialista energética Verónica Geese, quien habría dejado su cargo por presiones del Ejecutivo, el diputado sostuvo que la tensión encaja en un patrón más amplio. “El gobierno no quiere sentarse a discutir en ámbitos paritarios. Si puede castigar, castiga. Es una actitud generalizada hacia los sindicatos”, señaló.

El diputado alineado al ala del exgobernador Omar Perotti también cuestionó los fuertes incrementos tarifarios registrados en la gestión Pullaro. “Los aumentos en agua y luz fueron brutales, muy por encima del crecimiento de los salarios públicos y privados. Estas son empresas del propio Estado provincial, y aun así aplican subas que golpean directamente a los que menos tienen”, observó.

Hacia el final de la entrevista, Corach se refirió a las audiencias públicas sobre autonomías municipales que se realizarán este martes en Rosario. Recordó que la Legislatura aprobó un esquema de debate pero lamentó que la discusión no se extienda a otras ciudades del interior. “Presenté un proyecto para sumar más localidades, pero como casi todo lo que viene de la oposición, no fue acompañado”, afirmó.

El diputado cerró con una advertencia sobre el rumbo general del gobierno provincial. “Cuando las decisiones no son transparentes ni equitativas, surge la sospecha de discrecionalidad y favoritismo. Por eso pedimos explicaciones. Tal vez no las obtengamos, pero alguien tiene que preguntar”, concluyó. ​