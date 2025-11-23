Cooperación multilateral en diálogo Etiopía-ONU en Cumbre G20



Por Prensa Latina. Pressenza.com. Medio Ambiente

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, discutieron hoy el fortalecimiento de la cooperación multilateral y el avance de las prioridades globales compartidas.

Estas últimas, incluida la acción climática, la paz y seguridad y desarrollo sostenible, centraron la reunión celebrada al margen de la XX Cumbre del Grupo de los Veinte (G20), que concluyó este domingo, comunicó Ahmed en su cuenta de la red social X.

Ambas partes abordaron también el apoyo a Addis Abeba como anfitriona de la 32 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP32) en 2027 en 2027, candidatura respaldada por el Grupo de Negociadores Africanos y confirmada por la presidencia de la COP30 celebrada en Belém, Brasil.

En ese sentido, el jefe de Gobierno etíope subrayó el creciente papel del país en el liderazgo climático internacional.

Durante la Cumbre del G20, la primera realizada en suelo africano, Ahmed y la delegación que lo acompañó asistieron a sesiones plenarias y reuniones bilaterales con líderes y altos funcionarios internacionales. Los encuentros abarcaron temas como asociaciones económicas, oportunidades de inversión, cooperación multilateral y acción climática.

El cónclave deliberó durante dos días sobre los desafíos globales apremiantes, incluida la gobernanza económica, el comercio, el desarrollo sostenible, el clima y los problemas energéticos.

